El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia de Santos Clemente Vera en el caso por el homicidio de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en 2011; la defensa pidió la excarcelación y finalmente este lunes la Corte de Justicia de Salta ordenó su liberación inmediata.

“Se hizo justicia por fin, por años lo esperé, sufría, y ahora se hizo justicia gracias al doctor Vera porque luchó mucho, nos pusieron un pie en el camino y al último la Corte Suprema de Salta nos puso un muro porque nos denegaron recursos y tuvo que ir el doctor Vargas a Buenos Aires y sin un peso, tuve un juicio de tres meses y nunca me cobró un peso”, manifestó Santos Clemente Vera fuera del penal.

Clemente Vera aseguró que en el penal de Villa del Rosas “me trataron bien” aunque aseguró estar “con mucha bronca” hacia la Justicia a la que apuntó como culpable.

“Yo tendría que estar con mis hijos, mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos que ya no están, viví muchas cosas difíciles y me encomendaba a Dios. No entiendo por qué a mí, hoy soy yo y puede haber sido cualquier vecino” expresó.

Reafirmando su inocencia, Celemente Vera criticó a la Justicia de Salta que “no investigó bien las cosas”.

“La justicia es culpable, no investigó las cosas, pienso que tiene que hacer bien las cosas, yo fui guía de la justicia, de la brigada, los acompañé, los guie en el sendero porque conozco y ¿por qué tiene que apuntar un contrabajo? Lasi me nombró y dicen que por eso, pero yo soy pobre, no tengo plata, Martín Pérez mismo me dijo: “nunca lo vas a lograr”, manifestó.