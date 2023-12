Agrotécnica Fueguina se encuentra de paro porque Bettina Romero no les pagó el sueldo, en medio del traspaso de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo 10 de diciembre y la medida afecta a toda la ciudad que se encuentra extremadamente sucia, y pese a ser feriado, los restaurantes no logran atraer a los comensales que no quieren degustar su plato de comida al lado de un tacho lleno de basura y moscas alrededor.



“Ayer nos sorprendió a última hora la noticia y tuvimos que contratar un servicio privado de recolección, improvisado obviamente, pero eso nos permitió de alguna manera sobrellevar la situación”, protestó por Aries Sebastián, comerciante del Paseo Güemes.





Sebastián informó que la recolección privada cuesta alrededor de $7 mil pesos diarios, pero si el paro persiste, como se estima hasta el inicio de la próxima semana, lamentablemente la cifra incrementará exponencialmente, “porque no podemos tener los locales con basura y la gente comiendo al lado”, lamentó.



El comerciante aseguró que el sector comprende la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores por su sueldo, pero el enojo se manifiesta contra la Municipalidad de Bettina Romero. “Nos molesta la situación como usuarios de servicio, porque nosotros pagamos a través de nuestros impuestos a tiempo” finalizó.