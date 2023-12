Paro de recolectores: “Pensábamos que antes de irse la intendenta iba al menos a pagar los sueldos pero no le importó nada”

Cubierta de basura y maloliente, así amaneció la “Más Linda”, luego de que los recolectores de residuos cortaran el servicio por falta de pago. Tras dos décadas de llevar las negociaciones salariales “en paz”, Agrotécina Fueguina vuelve realiza un paro contra un intendente.

En comunicación con Aries, el Secretario Gremial de Camioneros, Federico Aparicio, contó que el paro fue la última de las medidas a las cuales debieron acudir ante el incumplimiento de la gestión saliente, porque la irregularidad en los pagos en realidad comenzó a gestarse en mayo, cuando se conoció la derrota en las urnas de Bettina Romero.

“Desde que perdió las elecciones para acá desde mayo, julio, agosto septiembre, octubre y noviembre, todos los meses venimos teniendo problemas con el sueldo y los aumentos. La Municipalidad no cancelaba la facturación y siempre mandaba solo una parte a la empresa y la otra parte recién a las semanas”, explicó Aparicio.

Según la negociación última, en las últimas 24 horas los trabajadores tendrían sus haberes depositados pero como no ocurrió decidieron interrumpir el servicio en tanto no lleguen los fondos. También ayer era el último día hábil de la todavía mandataria frente a la comuna, y aunque su desatención no los tomó por sorpresa, si se respira cierto aire de incertidumbre en al ambiente.



“La última vez que hicimos paro fue 20 años, cuando Alejandro San Millán era intendente porque también venía con problemas de pago y facturación, pero era de esperarse algo así por parte de Bettina, pero pensábamos que mínimamente iba a dejar organizado el pago de los sueldos”, lamentó Aparicio.



El gremialista explicó que no están pidiendo ningún aumento extraordinario, sino el acordado en las paritarias nacionales con el gremio de Camioneros, que ya está homologado y representaba un incremento del 25 % para septiembre, un 18 % para noviembre de 2023 y 18% para enero de 2024. "y del cual la Municipalidad ya tenía conocimiento también”, disparó.



“Correspondía que en cada mes se vaya agregado a la facturación correspondiente, pero nunca se hizo y por eso hoy estamos con la situación de la basura en la calle”, agregó.

El secretario indicó que la medida de fuerza se levantará una vez que se logren los acuerdos salariales, que recaen, aunque no deberían, en el nuevo intendente.



“El lunes vamos a ver los aumentos que se deben, los que se vienen para adelante, el tema del aguinaldo y cuando no den las garantías suficientes del cobro, recién vamos a levantar la medida porque la sociedad no tiene nada que ver”, terminó.