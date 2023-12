Convocatoria

Cabe recordar que Emiliano Durand, desde el saencista Frente Vamos Salta, el 14 de mayo pasado desbancó por más de 18 puntos a la intendenta, Bettina Romero, a la que le quedan cinco días de gestión. Fue una victoria indudable de quien venía ocupando sin mucho brillo una banca en el Senado provincial y se quedó con el 38% de los votos, frente al 20% que recogió -en su intento por ser reelecta- la hija del ex mandatario provincial y senador nacional Juan Carlos Romero.

Desde esa fecha, se vio a un intendente electo muy activo recorriendo barrios, reuniéndose con vecinos para interiorizarse del funcionamiento de diversos servicios. También recogió información de organismos gubernamentales y mantuvo reuniones con concejales, parte de los cuales reasumieron esa función el pasado domingo.

De la transición, un trámite formal que en la mayoría de los municipios se manifiesta inconducente por la reticencia de los actuales intendentes a dejar revisar sus cuentas, no es mucho lo que se conoció. Bettina Romero no fue diferente a sus pares del interior y prefirió ocupar tiempo y recursos en propaganda de una gestión que no convenció a los vecinos.

De allí que de lo que viene se conoce por referencias circunstanciales que hizo Durand en este largo período en los que se ocupó de armar un equipo de gobierno que incluye nuevas caras aunque todos tienen cierta experiencia en gestión pública. El gabinete no fue presentado en pleno pero se sabe que incluye nombres que tuvieron pública actuación en la transición, como Juan Carlos Chalabe, amigo y socio, que ocupará la Jefatura de Gabinete.

Uno de sus primeros pasos en el Departamento Ejecutivo será el de reequipar a la Municipalidad para saber dar respuestas ante situaciones de emergencia. Reveló que ha confirmado situaciones de abandono y de falta de insumos; más aún, sabe que para las obligaciones cotidianas los trabajadores municipales tienen muy pocos elementos.

Todo indica que la tarea a encarar será ímproba. La descripción más precisa de cuál será su característica la hizo en Aries, cuando precisó que va a trabajar “con austeridad, con mucha prolijidad y dándole prioridad a calles, a iluminación y a espacios verdes”.

No pareciera que vaya a ser muy transformadora; sin embargo, se revertirá un modelo de atención de la problemática de la que es la ciudad más importante de la Provincia. La decisión de que la obra pública vaya desde los barrios hacia el centro implica cambiar un orden de prioridades. La enumeración de trabajos públicos a realizar parece copia de lo que vienen prometiendo los intendentes desde hace décadas, pero que a todas luces no se cumplen ya que son obras incluidas en las propuestas de Durand: pavimentación de calles por donde transita el transporte pública y mayores condiciones de seguridad especialmente en torno de establecimientos educativos y sanitarios.

La novedad es la predisposición a mantener el contacto con la gente. Es la imagen que mostró a la hora de pedir el voto a los capitalinos y la sostiene desde la promoción del emprendedurismo, tarea en la que es uno de los pioneros. Expuso su propósito de escuchar con humildad, aceptando que la gente es la que tiene que ir marcando lo tarea del gobernante.

La intención es una convocatoria a la participación social pero obliga a la habilitación de los canales para ejercitarla. Información pública accesible y gestión abierta al control vecinal son asignaturas pendientes.

Salta, 05 de diciembre de 2023