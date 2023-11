Piquete en contra de Bettina en el Templete San Cayetano

Desde las 7 de este lunes, vecinos de barrio Nuestra Señora del Carmen se manifestaron en la bajada del Templete San Cayetano, en la zona oeste de la ciudad Capital.

Reclaman por distintos frentes de obras que quedaron inconclusos luego de la derrota electoral de mayo último. Asimismo, indican que lo que se avanzó de las obras, está mal hecho.

“Se han desaparecido y hacen caso omiso a los reclamos”, manifestó en diálogo con Aries el presidente del Centro Vecinal, Roque López.

Asimismo, lamentó el estado en que se encuentra la obra de cloacas que, según los plazos que determinó el Ejecutivo municipal, ya tendría que haberse finalizado.

El presidente del Centro Vecinal, pidió disculpas a los conductores por el inconveniente, pero aseguró que la intendenta, Bettina Romero, los obliga a tomar este tipo de medidas.

Desesperados por las condiciones en que viven, salieron a las calles a reclamar a la jefa comunal y sus funcionarios.

“El Estado ya pagó, queremos saber qué hicieron con la plata”, cuestionó molesto el vecino, al mismo tiempo que advirtió que se trataría de la misma empresa que se encargó de las obras en Plaza 9 de Julio y está concursada.

“Tenemos un barrio que no se puede salir y para que nos escuchen tenemos que venir a hacer estas cosas que no nos gusta hacer, no encontramos otra manera”, contó.

En ese sentido, les pidió a los conductores que no se desquiten con ellos y entiendan la situación.

Roque López, además, señaló “una obra mal hecha porque todas las cañerías que pusieron se van a llenar de barro, no tienen tapa y cuando llueve en el barrio se van a inundar. No sirve, es inútil con el servicio que hicieron”, dijo.

“Queremos decirle a la Intendenta que solucione los problemas del barrio”, manifestó. Finalmente, le pidió al intendente electo, Emiliano Durand, que cuando asuma se comprometa con los vecinos para terminar con las obras, cerró.