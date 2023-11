De Barbie a “Novia”: Galleguillos, la diputada que “se casó” con la gente

Salta 27 de noviembre de 2023 Ivana Chañi Por

El viernes por la tarde Diputados renovó parcialmente, y como no podía ser de otra manera, la diputada por el Departamento Rosario de Lerma no pasó desapercibida con su particular vestimenta.