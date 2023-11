“Yo no me entregaría tan fácil”, dijo Leavy por la reunión de Sáenz con funcionarios de Milei

El escenario político nacional y provincial a partir de la derrota electoral de Sergio Massa obliga a la reestructuración y a generar vínculos en pro de mantener la gobernabilidad.

Ayer jueves, el gobernador, Gustavo Sáenz, se reunió con parte del equipo del presidente electo Javier Milei a días de asumir la presidencia.

"Me reuní con Nicolás Posse y Guillermo Francos, futuros Jefe de Gabinete y Ministro del Interior en el próximo gobierno nacional. Los felicité por los resultados electorales y les deseé el mayor de los éxitos. El voto es el instrumento más importante que tiene la democracia" publicó Sáenz en la red social X (ex Twitter).

En “El Acople” el senador nacional por Salta, Sergio “Oso” Leavy, si bien fue crítico en el mandatario provincial y afirmó que, en su lugar, “yo no me entregaría tan fácil”.

En ese sentido, dijo que no lo analizaba mucho, aunque apuntó a sus “humildes lealtades” recordando que empezó con Sergio Massa, vale recordar que fue su candidato a la vicepresidencia en 2015, luego con Juntos por el Cambio y volvió con Massa, detalló.

“Está buscando, quizás, gobernar”, indicó, añadiendo que es una posibilidad el hablar con las nuevas autoridades apuntando que a Milei le interesan los votos que puedan tener los legisladores de Salta y responden a Gustavo Sáenz.

“Yo no me entregaría tanto, yo quiero ver si me va a llegar la coparticipación. Hay que esperar todo, pero a nosotros nos van a tener en la resistencia, cuidando los valores que hemos fomentado en la Argentina”, concluyó Sergio Leavy tomando, así, distancia del mandatario provincial.