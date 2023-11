Delincuencia: Constantemente se roban tableros millonarios de LuSal para vender el cobre

La empresa pidió ayuda a Seguridad, pero el robo continúa constantemente. La compañía les indica a los ladrones que hay cables que no son de cobre, para evitar que los corten.

En Avenida Circunvalación acceso sureste de la capital, por detrás del Parque Industrial, robaron el tablero de electricidad y dejaron la zona a oscuras. Desde la empresa denuncian una ola de robos y apuntan a la falta de presencia policial y la venta de los cables de cobre.

En diálogo con Aries el director general de LuSal alumbrado de Salta, Emilio Tuñon, se refirió a la problemática de la que son víctimas desde 2019 y que, con el pasar del tiempo, se recrudece.

Particularmente con lo ocurrido en Avenida Circunvalación en el acceso sureste de la Capital salteña, en una vía detrás del Parque Industrial por calle Durañona “lamentablemente toda esa parte de la ciudad es objetivo de permanente vandalismo, robos de todo lo que tiene que ver con el alumbrado público”, manifestó el gerente.

En este sentido, indicó que “no es un hecho nuevo ni una modalidad nueva” ya que afirmó es algo que sucede desde 2019 a razón de que la zona es despoblada, hay poca circulación y escaso control policial.

Tuñón contó que cuando roban en esa zona de la ciudad, no solo lo hacen en pequeñas proporciones sino que han llegado a desmantelar tableros eléctricos completos, como así también los cables subterráneos. “A pesar de los esfuerzos de nuestros técnicos por reparar y volver a su funcionamiento, no pasa un mes y vuelven a saquear”, lamentó.

El directivo de LuSal expuso, además, que más o menos en esa zona llevan repuesto más o menos 800 metros de cables que son de 100% cobre y más o menos unos 200 metros de cables que utilizan para el ensamblado y que son de aluminio.

Tuñón informó que reponer esos elementos es muy costoso, y más aun con el contexto de incertidumbre económica. Asimismo, agregó, que en algunos casos no hay materiales y hay proveedores que directamente no quieren vender.

Tuñón reconoció que es razonable que los usuarios se quejen, no obstante advirtió que no pueden responder en la medida en que no tengan asistencia policial o un control sobre lo que van reponer y trabajar porque es constante y permanente, y “no hay forma de poder hacerlo en la medida que van robando”, explicó.

Por otro lado, el gerente de LuSal, Emilio Tuñón, advirtió sobre el destino de los cables y apuntó a la venta del cobre.

“El objetivo claro y manifiesto de estos robos es la reducción del cobre en aquellas empresas que compran ese material, no hay otra porque inclusive en los lugares donde se robaba se veían que como se reducían, pelar o quemar los cables y habían elementos en los lugares para sacar el metal que luego venden”, explicó.

A lo que agregó, que es muy raro ver que esos cables se comercialicen para reutilizarlos.

“Lo importante para los delincuentes es el cobre”, insistió.

Con el fin de frenar este actividad delictual, Tuñón recordó que para despistar a los delincuentes, se cambió el tendido que se había sobre ductos de PVC por caños galvanizados, como también el remplazo por cables de aluminio y pusieron carteles que expresaran claramente que en ese lugar no había cables de cobre.

“No surtió efecto y se robaron todo igual”, dijo.

Sobre las medidas de seguridad, advirtió que los patrullajes son momentáneos y cuestionó que el Ministerio de Seguridad no entienda que dejar sin luz algún sector es caldo de cultivo para los malvivientes.