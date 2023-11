Comprensión

Con el anuncio de que no hay lugar para el gradualismo desde el 10 de diciembre, Javier Milei asumió su papel de presidente electo de la Argentina. La afirmación no contiene precisiones respecto de cómo va a manejar la situación compleja que muestra un país que expuso su decisión de cambiar el carril por el que venía transitando.

El candidato de La Libertad Avanza, una coalición fundada el 14 de julio de 2021, fue apoyado por el 55,6% de los electores, con un poco más de diez puntos de diferencia sobre su oponente, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Milei se impuso en 21 de las 24 provincias exhibiendo una coalición electoral más amplia que la que construyó Mauricio Macri en 2015.

Los electores tomaron partido por una de las dos opciones en pugna y no eludieron la decisión. Pocos pronósticos se cumplieron frente a esa actitud, incluyendo la amenaza de mayor ausentismo por el fin de semana largo. Más del 76% de los electores concurrieron a las mesas de votación, apenas por debajo del 77% que participó de las elecciones del 22 de octubre y muy por arriba del 70% que asistió a sufragar en agosto. Además, el voto en blanco fue más bajo que en las PASO y las generales y el crecimiento del voto nulo fue leve.

Hasta allí los datos precisos. El resto de las consideraciones en torno de los resultados del balotaje son proyecciones u opiniones, además de decisiones que corresponden a quienes tienen responsabilidades políticas encumbradas. Es el caso del gobernador Gustavo Sáenz, quien el 10 de diciembre asumirá su segundo mandato y acompañará a un mandatario que estrenará una función de esas características.

Definido como un político de mucho diálogo y consenso, el gobernador -que apoyó claramente al oponente- anticipó que va a acompañar la gestión del libertario, defendiendo los intereses provinciales, aprobando lo que corresponda y sin poner palos en la rueda. Estimó que el presidente electo tiene una oportunidad de imponer una mirada federal a su gestión y en el caso del norte del país, dando la reparación histórica para que la región pueda sostener su autonomía en un marco de igualdad de oportunidades.

El panorama que se despliega ante Javier Milei obliga a determinar prioridades para atravesar la imposición de nuevas políticas, con otro estilo y desde una situación inédita en el país, de un presidente sin anclaje territorial ni representación parlamentaria. El apoyo obtenido en las urnas le da una fuerte legitimidad al gobierno electo pero los especialistas advierten la necesidad que construya credibilidad; desde el voto hay un largo trecho para animar a una población con graves problemas de sobrevivencia a tolerar lo que deberá disponerse para resolverlos. La inflación no solo es uno de ellos sino que resulta clave para lograr el acompañamiento. La gobernabilidad, de todas maneras, la va a lograr con una posición abierta, que compense el hecho que no tiene gobernadores ni intendentes y está lejos de tener una posición importante en las dos cámaras. Con cuarenta diputados y ocho senadores, la incidencia de La Libertad Avanza no es siquiera significativa para decidir por sí misma las normas que le serán indispensables.

En ese marco cobra valor la afirmación Gustavo Sáenz, en orden a la obligación de aquellos que, como él, cargan la responsabilidad de gobernar. Destacó que deben tener la madurez política de entender que la gente eligió y el voto es sagrado.

Es desde esa posición que se deberá comprender la relación que establecerá el mandatario salteño con el gobierno nacional. El objetivo es superar la grieta y discutir desde el diálogo porque por delante hay cuatro años que no serán fáciles.

Salta, 20 de noviembre de 2023