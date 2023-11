Mundial Sub 17: cuándo y contra quién juega la Selección Argentina por los octavos de final

Obligados a un triunfo para clasificar, y en el marco de la última fecha de la fase de grupos, la Selección Argentina Sub 17 goleó 4-0 a Polonia este viernes y se metió a octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Indonesia.

Con goles de Thiago Laplace a los 34; Agustín Ruberto a los 46; Ian Subiabre a los 52; y Santiago López a los 86, el equipo dirigido por Diego Placente se quedó con el primer lugar del Grupo D, lo que le permite enfrentarse con uno de los mejores terceros.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial Sub 17

Los octavos de final del Mundial Sub 17 inician el lunes 20 de noviembre, mientras que hay partidos pautados para el martes 21 y el miércoles 22.

La Selección Argentina terminó primera en su grupo y se medirá ante el 3ro de los grupos B, E o F. El encuentro será el próximo martes 21 de noviembre desde las 9 horas de Argentina.

Octavos del Mundial Sub 17: calendario y partidos

Lunes 20 de noviembre | 5.30 horas | Ecuador vs. Brasil | Manahan (Surakarta)

Lunes 20 de noviembre | 9.00 horas | España vs. 3° ACD | Manahan (Surakarta)

Martes 21 de noviembre | 5.30 horas | 1°F vs. 2° E | Si Jalak Harupat (Bandung)

Martes 21 de noviembre | 5.30 horas | Mali vs. 2° F | Gelora Bung Tomo (Surabaya)

Martes 21 de noviembre | 9.00 horas | Argentina vs. 3° BEF | Si Jalak Harupat (Bandung)

Martes 21 de noviembre | 9.00 horas | Marruecos vs. 3° CDE | Gelora Bung Tomo (Surabaya)

Miércoles 22 de noviembre | 5.30 horas | Inglaterra vs. 3° ABF | Internacional (Yakarta)

Miércoles 22 de noviembre | 9.00 horas | 1° E vs. Senegal | Internacional (Yakarta)