Sáenz: “Milei no conoce el Interior; tiene una visión unitaria y centralista”

El mandatario salteño cuestionó al líder de La Libertad Avanza en el debate presidencial y sostuvo que no solo no conoce el interior, sino que no tiene un plan.

Este lunes el gobernador, Gustavo Sáenz, encabezó la firma de Convenio entre el Gobierno provincial y la Unión Industrial de Salta. En la oportunidad, al momento de tomar la palabra, se refirió a la campaña presidencial e hizo una apreciación sobre el debate en donde se midieron Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei de La Libertad Avanza.

“Ayer hemos tenido la posibilidad todos de ver el debate presidencial y hay dos modelos claramente distintos y también aquellos que pretenden representarnos o pretenden ser el próximo presidente de nuestro querido país”, arrancó el Gobernador.

A continuación, ponderó que Sergio Massa fue el “único candidato que nombró tres veces a Salta y tres veces al norte y habló de las asimetrías y de las injusticias”. “Habló de todo lo que tiene que hablar y de todo lo que a nosotros nos interesa que hable”, agregó el mandatario.

Sáenz, en su alocución, enfatizó que en el norte argentino hay oportunidades y necesita de la “mano del Estado” y no de la “mano invisible del mercado”.

Comparando a los candidatos, el mandatario afirmó que elige a Massa porque “Salta tiene la oportunidad histórica de tener un Presidente que no solo mira hacia el interior, sino que está convencido que el norte le va a dar al país lo que el país necesita”.

“Tenemos dos candidatos, uno que no se acuerda de nosotros y que no nos conoce y que todas sus propuestas tienden a hacernos daño. No conoce el norte argentino, no conoce su geografía, no conoce su realidad y que nunca en su vida lo he sentido que lo ha nombrado y que haya tenido un plan para el NOA y el NEA”, advirtió Sáenz al referirse al presidenciable de La Libertad Avanza.

Asimismo, cuestionó que no haya convocado a los gobernadores, asegurando que “no tiene y no va a tener un plan” porque “tiene una visión absolutamente centralista y unitaria” del país.

Finalmente, el Gobernador instó a los salteños a votar por Sergio Massa, advirtiendo el peligro de las propuestas de Javier Milei de privatizar la salud y la educación pública, además de eliminar la coparticipación, algo que frenaría el desarrollo de la provincia por las obras con fondos federales que supo conseguir el mandatario con gestión, cerró.