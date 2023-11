"Esto no es Macri ni Cristina. No es el pasado. Es vos o yo"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró hoy que lo que está en debate para la Argentina que viene "no es (Mauricio) Macri ni Cristina (Kirchner), a quienes ubicó en "el pasado" sino que la decisión es entre su rival Javier Milei y él.

"Esto no es Macri o Cristina, no es el pasado. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Esto es vos o yo", desafió el ministro de Economía que le pidió al libertario que "no se ponga agresivo" ya que el debate presidencial "es largo" y "la gente lo que espera son respuestas".

"Atacando, agraviando o faltando el respeto no lo vas a lograr", sostuvo el ministro de Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desarrolla el último debate presidencial obligatorio rumbo al balotaje del próximo domingo.

Sobre Milei, dijo que construyó su carrera "más que como economista como standapero de televisión", y lo criticó por no haber aceptado hacerse un psicotécnico como él le había sugerido para validarse como postulante presidencial.

Massa reveló que su rival de La Libertad Avanza había trabajado en el Banco Central y fue echado, lo que para el ministro de Economía explica el encono del economista contra el Banco Central.

"Hagamos el psicotécnico los dos, te negaste. Javier, ¿vos trabajaste en el Banco Central sí o no? ¿Por qué no te la renovaron? Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico", planteó.

"Entiendo que estés enojado con el Banco Central y quieras destruirlo porque en algún momento te sentiste rechazado", sorprendió el ministro candidato, destapando una información desconocida sobre el pasado de Milei.

Durante su primer intercambio con el economista liberal, le solicitó varias veces que responda "por sí o por no" si iba a eliminar los subsidios y si iba a dolarizar, sin encontrar una respuesta asertiva y clara de su adversario.

"Estamos ante alguien que o mintió durante toda su carrera o miente esta noche", dijo ante la respuesta ambigua de Milei sobre si tiene previsto retirar los subsidios al transporte y a las tarifas de servicios públicos.

"La dolarización que propone (Milei) la tiene Zimbabwe y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia", ridiculizó Massa la propuesta de su rival.

"La salida de la Argentina no es haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con exportaciones y con la consolidación del trabajo sobre la base de mejores ingresos", indicó el tigrense.

Por otra parte, Massa le recordó a Milei que tiempo atrás había insultado al Papa Francisco llamándolo "representante del Maligno en la Tierra" y le preguntó si finalmente le iba a pedir "disculpas" al sumo Pontífice y si lo iba a "invitar a la Argentina".

"Si te deja tranquilo no tengo problema en pedir disculpas", le contestó el líder libertario.

En otro orden, le pidió a su adversario que explique si ratifica su postura de cortar relaciones diplomáticas con Brasil y China.

"Lamentablemente estamos ante alguien que por prejuicio ideológico antepone su mirada sobre el beneficio de los argentinos y argentinas. La política exterior no se define por caprichos", espetó el líder del Frente Renovador y candidato presidencial del peronismo.

En tanto, Massa rechazó la denuncias por corrupción y retrucó: "No es mi familia la que tiene departamentos y propiedades en Estados Unidos, es la tuya".

"Si tenés una denuncia que hacer el lunes te acompaño a Tribunales a que la hagas", le indicó.

En otro pasaje del debate, enumeró algunas de sus propuestas de gobierno, como el incremento a ocho puntos del PBI en inversión educativa, y un "seguro de saludo universal para todos los argentinos".

"Tienen que saber que este señor va a arancelar la universidad de sus hijos", advirtió Massa sobre el proyecto presuntamente privatizador de Milei, y citó un cálculo de la Universidad Nacional de San Juan según el cual el arancel mensual sería a valores de hoy 270 mil pesos.

Asimismo, cuando el candidato de La Libertad Avanza cargó las tintas sobre los reveses políticos del ex intendente de Tigre durante su trayectoria, Massa redobló la puesto al señalar que aprendió de muchos de sus fracasos.

"Aprendí por suerte de muchos de mis fracasos. Entre 2013 y 2015 los compartiste conmigo porque venías a mis oficinas del Frente Renovador con Guillermo Nielsen y Martín Redrado", le replicó al libertario.

En el bloque temático sobre Producción y Trabajo, Massa prometió ser el "presidente del trabajo" y prometió crear dos millones de nuevos empleos formales y registrados si le toca ser presidente.

También propuso una reducción y simplificación del sistema tributario "porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos".

Sumó además un programa para que los emprendimientos industriales del Norte Grande no paguen cargas sociales, retenciones cero para las economías regionales, y un proyecto para transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado.

También habló sobre la inequidad salarial que perjudica a las mujeres con una brecha del 23%, y cargó contra Milei por negar esa realidad social.

Cuando el candidato liberal lo acusó de no haber leído bien sus trabajos de investigación económica, Massa retrucó con una fuerte denuncia: "Javier no puedo citar tus referencias bien porque en el último libro que publicaste tenés tres denuncias de plagio".

Enojado, Milei lo tildó de "mentiroso", ante lo cual el ministro -risueño- lo acusó de estar guionado por Macri.

"Te escribió Macri, eh", apuntó Massa, lo que fue desconocido por el libertario.

"Lo que vemos es alguien que plantea apertura indiscriminada, relaciones laborales desjuridizadas. Desgraciadamente lo que estás diciendo es que le vas a eliminar el derecho a la indemnización a los trabajadores", arremetió el tigrense.

"Contale a tu gente que tu programa es sin indemnizaciones y sin derecho a las vacaciones pagas", lo conminó.

En el bloque de Seguridad, Massa subrayó una coincidencia con Milei que tiene que ver con el reconocimiento del ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani como emblema en la lucha contra el delito.

"Vamos a tener una coincidencia porque el libro que publiqué cuenta lo que hice en Tigre estuvo prologado por Rudolph Giuliani", destacó.

Luego de resaltar los logros que tuvo en materia de lucha contra la inseguridad en Tigre, sorpresivamente Milei le reconoció sus méritos en esa materia.

"He planteado los mismo para las 140 ciudades de más de 150 mil habitantes en Argentina", remarcó Massa.

"Tenemos la responsabilidad de atacar los crímenes transnacionales, corrupción, narcotráfico y trata de personas", agregó el ministro de Economía, que reiteró su propuesta para instalar en el edificio de Central Córdoba de Rosario "la sede de una agencia federal que va a trabajar con los cuatro mejores cuerpos de elite de las fuerzas federales".

"Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y santafesinos lo voy a hacer", aseveró.

Milei acotó que "tenga cuidado" porque una intervención federal podría invadir competencias jurisdiccionales de las provincias.

"La seguridad no es un tema de jurisdicciones. Es un tema de que vos sea de vuelta dueño de la calle y no los delincuentes", retrucó Massa.

En materia de convivencia democrática, reiteró que desde el 10 de diciembre, si le toca ser presidente, va a plantear un "gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores de distintas fuerzas sin importar el origen político y sin importar afiliación".

"Sin duda, lo primero que te quisiera preguntar es si cuando yo era presidente de la Cámara (baja) y vos diputado hubo un momento en que no te respetara. ¿Cómo era tu diálogo conmigo Javier?", le preguntó.

"Mucho no hablábamos", le contestó Milei, ante lo cual Massa reafirmó su compromiso con el diálogo con la oposición y los distintos sectores.

Un rato más tarde, Massa recordó que su adversario trabajó durante 10 años con el grupo Eurnekian, y lo acusó de desagradecido por hablar del "empresariado prebendario".

"Yo no trabajé con (Eduardo) Eurnekian, no tengo empresarios amigos, tengo empresarios a los que conozco", se diferenció.

"Le planteaste al FMI un recorte de 15 puntos del PBI en el sistema de pensiones y jubilaciones. Está en el segundo capítulo, te invito a leerlo", continuó.

Para el final, Massa firmó una reflexión acerca de por qué quiere ser presidente.

"Quiero ser presidente porque creo que Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta e ir a un acuerdo de diez políticas de Estado", dijo entre otras frases.

También habló de un compromiso para generar "confianza" con aquellos que lo votaron no por identificación sino como vehículo de rechazo al "odio y la violencia" que su criterio representa Milei.

Con información de Noticias Argentinas