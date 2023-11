Olmedo advierte que están montando una “fiscalización falsa” contra Milei

En comunicación con Aries, el nuevo representante en Salta del Parlasur, Alfredo Olmedo, denunció que les aparecieron votos de otras provincias y fiscales falsos. “Si siguen a esas personas en las redes sociales, dependen del Gobierno de la Provincia y aunque no les voy a poner nombre y apellido, no voy a permitir que me armen una fiscalización falsa”, dijo.



Al respecto no negó ni confirmó llevar la situación ante la Justicia Electoral o Penal, pero si manifestó que los fiscales de La Libertad Avanza, tendrán un poder impreso con un código QR único, para evitar la falsificación.



Respecto a los fiscales voluntarios que se sumaron durante toda la campaña, advirtió que prescindirán de sus servicios de cara al balotaje del domingo 19, porque “eran todos infiltrados”. Además anticipó que ya se conoce la nómina de personas autorizadas.



En ese sentido aseguró no sentirse confiado de los números y el normal desarrollo de los comicios, pero que está “trabajando para que no nos roben la elección”, y que está “ocupado en vez de preocupado, pero considero que Javier va a ser el próximo presidente de la Nación”, añadió.

Finalmente recalcó que la fiscalización estará a cargo de La Libertad Avanza y se reforzará con fiscales de Juntos por el Cambio, a partir del pacto alianza.