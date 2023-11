“Massa quería volver a su adolescencia y a su feliz domingo”

El referente libertario en Salta, Alfredo Olmedo, analizó en comunicación con Aries, el post debate presidencial y jocoso disparó contra el ministro candidato.



“Creo que Massa de pronto quería volver a su adolescencia, seguro que no fue a Bariloche porque parece que estaba en feliz domingo y es una etapa no superada”, gatilló Olmedo.



La particular respuesta surge luego de que Massa, deslizara, sutil, la idea de que Javier Milei no estaría en condiciones psicológicas de dirigir el país, ya que en su juventud no había pasado el pisco test para la renovación de una pasantía en el Banco Central de la República Argentina, motivo por el que ahora buscaría eliminarlo. “Entiendo que estés enojado con el BCRA y hables de destruirlo. Lo hacés porque te sentís rechazado. No se trata de destruir lo que te ha rechazado. Hay que abrazar el rechazo”, había dicho el ministro.



Consultado por este tramo del debate, el representante electo del Parlasur, aseguró “Milei es muy inteligente, porque cuando se le pregunta algo, no solo responde con fundamento, sino que da todos los datos sin olvidarse una fecha; para mí tiene una capacidad, que nunca vi en una persona. No tengo dudas que está en condiciones de sacarnos de todo lo que padece Argentina”.

Según Olmedo, el “sí o por no” con el que interpeló Massa a Milei, “estuvo bien y fue muy vivo en plantear esas cosas, pero lo hizo para tratar de colocar las cosas fuera del debate”.



Para Olmedo, Massa descolocó a Milei, “que fue jugar un partido de fútbol y le apareció alguna pelota de rugby; le cambió las reglas del juego, pero igual dejó muy en claro cuáles son sus propuestas y por lo que veo –en las redes sociales- es apabullante, el apoyo de la gente, del más del 80%”, cerró.