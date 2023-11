Bioquímicos salteños cobran hasta $15 mil de copago

En comunicación con Aries, Julio Oulier, titular de la Asociación de Bioquímicos, explicó porque algunos estudios médicos tienen un arancel para el paciente, que dependiendo de su obra social varía, y advirtió sobre una posible migración de los afiliados a las prestadoras en caso de no resolver la situación en lo inmediato.

“Los bioquímicos nunca habíamos tenido que cobrar hasta este último año, por la hiperinflación que nos fue comiendo. Después de las P.A.S.O., los laboratorios subieron los precios entre un 20% y un 30% y nos llevó a replantearnos la situación, porque algunas obras sociales pagan 60 días después de presentadas las facturas otras a 30”, informó Oulier.



El presidente de la Asociación, indicó que las obras sociales no tienen recursos para hacer el traslado mínimo de pagos y garantizar el normal funcionamiento de los laboratorios, por lo que la diferencia la tiene que pagar el paciente afiliado.





En ese sentido explicó que la crisis también se produce porque antes había estudios que se podían realizar en Salta, pero por las importaciones y la falta de insumos, dejaron de poder prestarse y ahora, deben ser enviados a Buenos Aires.



Oulier informó que de momento el IPS, la obra social con más afiliados de la provincia, está enviando los recursos para el normal funcionamiento, pero no descarta un incremento en el precio de los estudios si “no se hace el traslado correspondiente”. “La brecha que tiene que pagar el afiliado es cada vez mayor y no es entendible, el afiliado va terminar pagando la prepaga y los estudios y no tiene sentido”, advirtió.



De acuerdo al porcentaje y la complejidad del estudio, éstos pueden llegar a costar entre los $1.000 hasta $15.000, que deben salir del bolsillo de los afiliados.