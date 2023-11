Concejales solicitaron información al CoPAUPS sobre las obras de Plaza 9 de Julio

“Por ley provincial se creó la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico (CoPAUPS) y hay un plan específico para el área centro, esto quiere decis que – por ley – la CoPAUPS tiene la obligación de emitir un certificado de no objeción para inicien las obras”, describió el concejal José Gauffin al momento de explicar el proyecto de resolución de su autoría.

No obstante, el edil se mostró dubitativo respecto a la existencia de dicho certificado y, en este sentido, señaló que su proyecto busca “aclarar la línea de responsabilidades”.

Asimismo, el edil recordó que los miembros del Tribunal de Cuentas – en la reunión que mantuvieron el pasado martes – informaron que desde la Municipalidad les dijeron que muchos de los trabajos adicionales que se hicieron en la plaza fueron pedidos por la CoPAUPS.

“Queremos saber si estos pedidos existieron”, sostuvo Gauffin, y destacó que, al tratarse de una afectación del casco histórico de la ciudad, el organismo también debió seguir todos los procesos de la obra; “ha sido un desmanejo enorme y va a ser difícil explicarle a los salteños qué ocurrió ahí”, completó.

Finalmente, el concejal advirtió – “como hecho anecdótico”, aseguró – que la placa de bronce que da nombre a la Glorieta, una placa de grandes dimensiones colocada entre las dos escalinatas, fue sacada.

“Desde el año 86, lleva el nombre del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Si lo único que hicieron fue pintar, para qué se la sacaron? Me dicen que la van a colocar de nuevo, no entiendo para qué se la llevaron y no entiendo como la CoPAUPS lo permitió”, sentenció Gauffin.