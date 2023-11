Aseguran que la detención del “Gringo” Palavecino fue un “circo” y apuntan al poder político

El narcocriminal más buscado del norte provincial –según el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia- fue detenido, en Orán. Su abogada, no solo negó las imputaciones, sino que planteó conexiones con el poder político, apuntando al exsecretario de Seguridad y actual vocal del Tribunal de Cuentas, Benjamín Cruz.

A principios del mes de octubre, Cristian “Gringo” Palavecino, supuesto líder de una organización narcocriminal de Orán, fue detenido tras un operativo que incluyó 13 allanamientos y más de 100 policías. Según fue informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Marcelo Domínguez, Palavecino era buscado desde 2017 y tenía pedido de captura nacional e internacional.

En “Día de Miércoles”, su apoderada y abogada defensora, Liliana Mazzone, no solo negó estos hechos sino que, además, calificó la causa y el operativo como un “circo”, apuntando a conexiones con el arco político. En su argumentación, recordó a Darío Monges, asesinado y encontrado en su auto en barrio Círculo I en la ciudad de Salta. Con el correr de los días se establecieron vínculos con el partido Memoria y Movilización y también con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, con el por entonces secretario de Seguridad, Benjamín Cruz.

En la cronología de su relato, Mazzone, en primer lugar, negó las imputaciones contra su defendido.

“Mi cliente no tenía pedido de captura internacional, ni provincial, ni municipal, fue detenido por una causa de privación ilegítima de la libertad”, manifestó, a lo que agregó que “no es cierto que tiene una causa federal ni mucho menos por narcotráfico".

Mazzone, consideró aún más grave que se haya movilizado a 130 policías para detenerlo cuando aseguró que estaba en su casa con sus seis hijos. Para sumarle más gravedad a los hechos, la letrada contó que después de la detención fueron el Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía y la fiscal a pasar revista a la “tropa”.

Siguiendo con su relato, la abogada defensora cuestionó la imputación contra “El Gringo” como partícipe necesario de un asesinato y de una tentativa de asesinato, en 2017. Según dijo, se condenaron a los culpables y ahora se lo vincula porque alguno habría dicho que Palavecino entregaría una moto, “estamos con causas que dicen que dicen”, advirtió.

Ahora bien, por qué se lo vincula a Palavecino con Darío Monges, la letrada respondió que tiene entendido que “hay videos de Palavecino con Monges que implicarían a funcionarios del gobierno actual”. En este marco, confesó que teme por la seguridad de su defendido y que termine como Monges a quien acribillaron el año pasado.

“Acá hay un hilo conductor con sectores de la política que lo ponen en riesgo a mi cliente porque como manifestó tener videos que involucran a funcionarios actuales, no sé si lo mataron por eso a Monges”, insistió.

Benjamín Cruz, Monges y Palavecino: Conexiones

Continuando con sus declaraciones, la abogada Liliana Mazzone apuntó al exsecretario de Seguridad y actual vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta, Benjamín Cruz asegurando haberlo visto salir del Penal de Villa Las Rosas, lugar en donde está detenido “El Gringo”.

“Cuando salgo de ver a mi defendido, veo al exsecretario de Seguridad salir del penal, pero no del lugar donde salimos los abogados sino de la puerta por donde ingresan los funcionarios del de alto rango, me bajé de la camioneta, lo encaré y le dije que esperaba que no tenga ninguna relación con mi defendido porque lo relaciono al tema de Monges”, describió la letrada.

En su relato, recordó que alrededor de la investigación por la muerte de Monges, salió a la luz su entrevista con Oscar “Cabezón” Díaz, un peligroso sicario, en el penal de Orán, cuya autorización habría venido de Cruz.

Mazzone alertó por distintas irregularidades en el caso, como en el de su defendido al punto que presentó una denuncia por vejaciones.

Apuntó a la cúpula policial y le pidió al Gobernador, Gustavo Sáenz, que tome cartas en el asunto y depure a la Fuerza de Seguridad, ya que aseveró que “se están sacando a los buenos y dejando a los malos”.

Narcocriminalidad: ¿Vínculos con la política?

La abogada Liliana Mazzone, en otro apartado de la entrevista se refirió la narcocriminalidad en la provincia. Destacó la creación de la Unidad de Investigación.

“Acá no es que hay un narco, si hay narcotráfico es porque hay un arco político que lo sostiene”, manifestó.

En esa línea, advirtió sobre la liberación de la frontera en el norte provincial.

“No solo hay narcocriminalidad, hay tráfico de armas, trata de personas, todos delitos del crimen organizado”, aseveró, para luego insistir con la intervención del Estado en todas sus formas para cuidar las fronteras y evitar que “se compren voluntades”, cerró.