Proponen modificar el Régimen Contable Municipal “para que no haya suspicacias”

El concejal José Gauffín, explicó que el proyecto propone una nueva redacción de la norma N° 6.923-"Régimen Contable Municipal", que introduce cambios, para que la Contaduría General de la Municipalidad dependa de la intendencia y el contador general cese en sus funciones al finalizar el mandato constitucional del Intendente que lo designó. “Para que no haya suspicacias de lo controlado”, expresó Gauffín.



Según explicó el vicepresidente del Concejo Deliberante, “esto es una decisión política importante, porque el intendente de turno, en este caso, Emiliano Durand no va a poder decir ‘no sabía’, porque el control va a depender directamente de él”.



“No solamente para evitar que haya un robo o una cosa irregular, sino también que sean procesos ágiles y modernos que permitan eficiencia en el procedimiento y una gestión de calidad”, añadió.



En ese sentido recordó la obra de asfalto que ejecutó la Municipalidad de Bettina Romero, en la Avenida Discépolo, en octubre del año 2022, para la cual, en principio, se había destinado un presupuesto de $13 millones de pesos, pero que se pretendió ejecutar por $26 millones.

“Evidentemente no hubo un control interno ante esa emergencia y obedeció a una falta de control paralelo, por no decir un hecho de corrupción. Claramente no había control serio, coherente profesional y desprendido de toda Injerencia de funcionarios en la Municipalidad”, lamentó el edil.

A partir de la implementación efectiva del proyecto, las funciones y responsabilidades de llevar adelante el control interno, dependerá del intendente de turno.