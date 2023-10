Tras dos décadas sin ir a las urnas, Salteña volvió a votar a los 93 años

En comunicación con Aries, Marta Dols, de 93 años, madre de seis hijos y abuela de una gran cantidad de nietos, decidió presentarse a votar espontáneamente el domingo en la Escuela de Educación Técnica y C.F.P. No. 3.100 República de la India.

Según su relato, lo decidió luego de ver la difícil situación económica y social que está atravesando el país. “Entonces quise dar un granito de arena para que podamos pueda salir adelante y por eso me presenté a votar con mucha alegría”, sostuvo Marta.

Pese a que tenía que emitir el sufragio en el primer piso de la escuela, nada impidió que se exprese en las urnas, y recibió toda la ayuda necesaria. “Como no podía subir las escaleras, ellos viendo mi edad, me bajaron la urna, me hicieron votar abajo, me atendieron perfectamente y les estoy muy agradecida a todo el personal; hasta el presidente de mesa bajó para que yo pueda firmar”, agregó la abuela.

Describió como algo “muy hermoso”, el poder volver al cuarto oscuro luego de tantos años, y destacó la gran participación de la población adulta, “vi mucha gente que fue a votar y muchas personas mayores como yo, así que me alegré mucho de ver que todavía hay muchos argentinos que todavía luchamos por nuestro país y queremos una nación grande”, reflexionó Marta.

Finalmente anticipó que, se presentará al ballotage del próximo domingo 19 de noviembre, “si el Señor" le da vida, y volverá a votar "orgullosamente para que gane le patria”, finalizó.