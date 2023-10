Wayar: “Una mente que no está del todo sana puede ser muy peligroso”

A días de las elecciones, en Hablemos de Política, el Senador por Cachi Walter Wayar señaló que actualmente existe una “falencia dirigencial en el país que hace difícil la gobernabilidad” con el agravante de la “influencia e inducción de un poder de comunicación importante”.

“Hubo una época donde los medios de comunicación centrales, los del obelisco, empezaron a hablar de que se tenían que ir los políticos mayores de 45 años, que era la era de los de 40, y, no todos porque nunca hay que generalizar, pero muchos de ellos que llegaron a cargos, lo único que les interesaba era ser una generación exitosa, y el éxito para ellos era tener plata”, explicó y agregó “hoy de nuevo están con que se tienen que ir todos, tiene que venir lo nuevo y te presentan como lo nuevo a alguien que tiene nada hecho por sí, siempre ha sido empleado de los poderes económicos, que si te dice malas palabras es gracioso y simpático, inteligente y revolucionario y transgresor. Si yo diría las cosas que él dice, sería un negro patotero e ignorante peronista”.

Sin mencionarlo, pero haciendo clara referencia a Javier Milei, candidato de la libertad Avanza, Wayar criticó que pese a su mal accionar en la cámara de Diputados, “los poderes lo cuidan, lo cubren, lo enaltecen y lo hicieron crecer”.

“Dicen que van a pisotear la Constitución, que van a sacar la educación gratuita, la salud gratuita, que no pueden por Constitución, pero te van a decir los votos me legitiman. Te dicen voy a poner el ejército en la calle si se sublevan y después van a decir me votaron”, dijo y advirtió “una mente que no está del todo sana, es muy difícil luego que la racionalidad te ponga límites y eso puede ser muy peligroso”, disparó.