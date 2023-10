La Municipalidad faltó a la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo: empleados siguen de paro

En comunicación con Aries, el secretario General de la Unión de Trabajadores Municipales, Pedro Serrudo, anticipó que continuarán las medidas de fuerza contra la intendenta Bettina Romero, quien no solamente faltó a la segunda audiencia ante la Secretaría de Trabajo, sino que, mediante un decreto, designó en planta permanente a los colaboradores que le hicieron la campaña electoral en mayo, y que definió su derrota ante el electorado.

Serrudo sindicó malos tratos a los funcionarios municipales, porque tampoco se presentaron la semana pasada a la primera audiencia, aunque habían presentado una nota alegando que resolverían la situación y detallarían una propuesta salarial.

“No siguen tratando mal, nos siguen amenazando que nos van a suspender, que nos van a dejar sin paga, porque nos dicen día no trabajado, día no pagado, y ellos durante cuatro años que no trabajaron, tendrían que irse a su casa hace mucho tiempo”, increpó Serrudo.

Finalmente aseguró que seguirán con 2 frentes de paro, uno por la conciliación y las mejoras salariales y el otro por el incumplimiento de la Municipalidad y las designaciones políticas. “Cuando termine esto queremos hacer asambleas en los diferentes lugares para manifestarnos en forma masiva porque estos decretos son un cachetazo para todos los empleados”, finalizó.