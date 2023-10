Mariano Andujar anunció su retiro del fútbol profesional: "Creo que es un buen momento"

El arquero de Estudiantes de La Plata Mariano Andujar reveló que a fin de año se retira porque considera que es un “buen momento”, y si bien no hay nada confirmado, dio a entender que ya tiene la decisión tomada.

"Creo que es un buen momento. Estamos bien con el club, creo que es lo correcto. Ya lo he hablado con los dirigentes también para que con tiempo ellos se muevan en función de lo que tengan que hacer. Estoy bien, tranquilo con la decisión", explicó el jugador de 40 años, luego de la victoria de Estudiantes ante Huracán y el pase a las semifinales de la Copa Argentina.

Tras más de 10 temporadas en el club y a pensar de tener contrato con Estudiantes hasta el 31 de diciembre de este año, el ex arquero del seleccionado nacional manifestó que esta en condiciones seguir atajando pero desea retirarse: "Lo mejor es retirarse sintiendo que uno está a la altura. Yo creo que estoy en condiciones de seguir jugando, por eso, porque analizo, pienso, y digo '¿por qué tengo que llegar al punto de no sentirme capaz de atajar?'. Creo que es tiempo de mirar para otros lados, pensarme en otro rol. Quiero cerrar esta aventura junto con Estudiantes y mirar para adelante".

"SON MIS ÚLTIMOS PARTIDOS EN EL CLUB" Mariano Andújar anunció que dejará de ser jugador de Estudiantes a fines del 2023 y que, probablemente, no continuará jugando profesionalmente. pic.twitter.com/kYjc7nfqv9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Aun así, Andujar aclaró que no descartó la posibilidad de seguir atajando fuera del país: "La única propuesta que puede seducirme es una propuesta del exterior, por una experiencia de vida", afirmó, aunque todo indicaría que el jugador está tranquilo con la decisión de retirarse: "Disfruto el día a día, creo que en líneas generales lo estoy haciendo bien y eso me da tranquilidad y alegría. Yo decido terminar mi relación con el club en plenitud", sentenció.

Andujar destacó el gran momento de Sergio ”Chiquito” Romero

El referente del Pincha aprovechó para destacar el arduo trabajo de su par Sergio “Chiquito” Romero y no dudó en ponerlo a la altura del actual campeón del mundo: "No me sorprende su nivel porque siempre fue un arquero que resolvía partidos, se hace grande en los decisivos", expresó en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó: "Atajó en Manchester, es récord en la Selección. A nadie puede sorprender su nivel", agregó el mundialista en Brasil 2014, y subrayó la buena labor de Romero.

Noticias Argentinas