¡Histórico! Alcaraz corona la final más larga en la historia de Roland Garros

Carlos Alcaraz conquistó este domingo su segundo título de Roland Garros, revalidando el trono parisino tras la final más larga en la historia del torneo. El español, firme rey de la tierra batida, levantó tres puntos de partido ante el No. 1 mundial Jannik Sinner, al que derrotó en un duelo gigantesco (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) en cinco horas y 28 minutos) para alzar su quinta copa de Grand Slam, extender un naciente legado en París y consolidarse como figura eterna del deporte, una gesta inenarrable con apenas 22 años. La sonrisa de murciano volvió a cautivar la capital francesa, donde la bandera española ondea con un vigor ampliamente conocido.

La Court Philippe-Chatrier recibió a dos jugadores dispuestos a escribir una rivalidad histórica, de esas que marcan una época imborrable en el recuerdo. Alcaraz y Sinner, encaramados a la cima del ATP Tour con una galopante precocidad, cruzaron golpes en el gran templo de la tierra batida, donde la leyenda se escribe forzando los límites del adversario. El choque más eléctrico del ATP Tour, trazado por primera vez en una final de Grand Slam, estuvo repleto de puntos extenuantes y golpes que levantaron de los asientos al graderío. Si el circuito crece desde el espectáculo, este domingo multiplicó su resonancia con París como testigo.

Alcaraz había llegado a la final tras completar un torneo repleto de avisos, entregando mangas en cuatro de sus partidos junto al Bosque de Bolonia. La vitola de vigente campeón espoleó al español en el duelo más importante de todos, elevando el nivel en un escenario que no aceptaba ningún otro camino. Al otro lado de la red aguardaba el No. 1 mundial, un jugador completamente renacido en París, donde nadie había logrado arañarle una sola manga. La figura de Sinner, montado en una racha de 20 victorias en Grand Slam y capaz de frenar a Novak Djokovic con una frialdad absoluta en la semifinal, exigía un esfuerzo de constancia supremo. Y Carlos respondió al encargo.

Jugador Años

Jan Kodes 1970-71

Björn Borg 1974-75, 1978-81

Ivan Lendl 1986-87

Jim Courier 1991-92

Sergi Bruguera 1993-94

Gustavo Kuerten 2000-01

Rafael Nadal 2005-08, 2010-14, 2017-20

Carlos Alcaraz 2024-25

La primera manga fue la bienvenida a una locura. Con un ritmo de pelota inmenso, los dos aspirantes se enzarzaron en un parcial para el espectáculo, un aviso de la batalla que estaba por venir. Sinner reaccionó a las primeras curvas con hechuras de campeón, remontando una rotura al español para confirmar el desafío hacia el trono. En un parcial marcado por el viento sobre la arcilla, Alcaraz necesitó atención médica en su ojo derecho con 5-4, justo antes de entregar el servicio y encontrarse con el partido inclinado.

En ese momento, el partido entró en un terreno límite. El italiano, que había caído en la final del ATP Masters 1000 de Roma ante el español días antes del torneo, afrontaba un momento de convencimiento. Tras desafiar al campeón en el tramo inicial del partido, el reto de las cinco mangas le colocaba ante una prueba de dureza. Jannik respondió con una manga inmensa, aceptando la pérdida de una rotura para asestar un duro golpe en el desempate.

La fortaleza mental de Alcaraz se encontró ante un muro. El español, acostumbrado a gestas imposibles, se postuló ante un reto nunca completado en su carrera: levantar dos mangas en un Grand Slam. Aunque Sinner arrebató el servicio al murciano en el primer juego del set, amenazando con la sentencia, Carlos se rehizo para mantenerse con vida en París. El vigente campeón volteó el marcador, aceptó no cerrar el set con su servicio y quebró al italiano para forzar la cuarta manga en un partido vibrante.

Si el choque había dibujado una ruleta de emociones, la cuarta manga aterrizó en el delirio. Sinner aceleró la pelota como nunca buscando el último arreón hacia la copa, y Alcaraz respondió con un corazón repleto de supervivencia. Con casi cuatro horas de esfuerzo en las piernas, el español levantó tres puntos de partido (3-5, 0/40) para ganarse una última vida en el desempate. Con un alma de campeón intacta, Alcaraz encontró el camino hacia la manga definitiva contra todos los elementos.

El italiano, que ya perdió un duelo épico ante Alcaraz en el US Open 2022 dejando escapar una pelota de partido, se enfrentaba a una batalla contra los recuerdos.

Con las fuerzas al límite a ambos lados de la red, Alcaraz hizo un uso inteligente de las dejadas. La creatividad del español brilló como nunca en la manga decisiva, que comenzó rompiendo el servicio de Sinner para conocer algo inédito en el partido: el viento a favor. En un partido donde ambos rozaron la derrota, Sinner también respondió con el agua al cuello, rompiendo el saque del español para llegar al 5-5. En un partido para la historia, Carlos exprimió todas sus fuerzas en el Match Tie-Break hasta reencontrarse con la Copa de los Mosqueteros.

El triunfo de Alcaraz supuso la consecución de un hito agotador, con escaso precedente en los últimos años. El murciano se convirtió en el tercer jugador del Siglo XXI en proteger una copa de Roland Garros, siguiendo los pasos de su compatriota Nadal, máximo campeón histórico, y el brasileño Gustavo Kuerten, último rey sudamericano sobre la arcilla de París. Además, como muestra de su versatilidad, Alcaraz se unió a Björn Borg y Roger Federer como único jugador de la Era Abierta capaz de revalidar coronas en Roland Garros y Wimbledon.

Sinner sale de París tras haber firmado la mejor participación de su carrera en Roland Garros, confirmando un talento suficiente para aspirar a lo máximo sobre polvo de ladrillo. El italiano fue derrotado por primera vez en una final de Grand Slam (1-3), habiendo alcanzado el partido por el campeonato en tres de los cuatro grandes del calendario.

La victoria permite a Alcaraz encender la pelea por el No. 1 del PIF ATP Rankings, una posición blindada por Sinner durante las últimas 52 semanas. Revalidar el título de Roland Garros permite al español recortar hasta los 2.030 puntos la distancia hacia la cima, fuera de sus manos desde agosto de 2023. Ahora, afrontará una gira de hierba con el trono de Wimbledon como principal examen.

El español, consolidado como jugador más efectivo de la temporada, fortaleció también su estatus como No. 1 en la PIF ATP Live Race To Turin. Tras una brillante gira europea de tierra batida en la que coronó dos títulos ATP Masters 1000 y un Grand Slam, Alcaraz abre una distancia de 1.790 puntos sobre el No. 2 Sinner rumbo a las Nitto ATP Finals, donde aspira a clasificar por cuarto año consecutivo.

¿Sabías Que…?

Carlos Alcaraz se convirtió en el sexto hombre de la Era Abierta capaz de levantar dos sets en una final individual de Roland Garros. El español completó una gesta solamente firmada por Björn Borg (1974), Ivan Lendl (1984), Andre Agassi (1999), Gastón Gaudio (2004) y Novak Djokovic (2021) en la tierra batida parisina.

