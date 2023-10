Qué hay detrás de la corrida del dólar y la recta final para los comicios

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas entienden que las atribuladas cifras con las que cerró el dólar, que por primera vez en la historia superó la barrera de los $1.000 pesos, se debe a una multiplicidad de factores.

Los candidatos a presidente tienen los ojos de los mercados internacionales posados sobre ellos y el último debate, destapó la falta de conceso sobre ideas en común para delinear un plan económico para el día después de las elecciones, explicó por Aries el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Pablo Lopez Lopez.

“Eso genera que la situación de incertidumbre se profundice aún más”, agregó. Hay que recordar que la inflación es superior al 100%, y el próximo jueves el INDEC dará a conocer las nuevas cifras, pero la especulación ya marca un incremento del 12% en septiembre. “Hace dos años que venimos en una situación muy acelerada, estamos cerca del 130% de inflación anual”.

Según el profesional esto se profundizó debido a que ante un nuevo Índice de Inflación, el Gobierno reformula la tasa de interés de los plazos fijos, que actualmente es superior al 200% y un 118% nominal anual. “Lo que significa que le estamos exigiendo al sistema financiero que pague esa tasa, pero la economía real no tiene la posibilidad de generar esos recursos y esas rentabilidad”, explicó.

El lunes le preguntaron a Javier Milei por los plazos fijos y afirmó: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dichos que le valieron una denuncia penal, por “agitar en un momento delicado económico”, y el mote de desestabilizador al “generar una corrida contra los depósitos”, ser el ganador de las P.A.S.O.

“El empresariado y el inversor no pueden planificar en esta situación. Entonces al no poder hacerlo, lo que hace es prever a cuánto”, argumentó Lopez Lopez, en otras palabras, acuden a la especulación. “Si no saben a cuánto van a comprar la mercadería, están obligados a subirla en 10% y remarcarla en otro 10%, porque no hay un plan un plan económico”, advirtió.

En esa línea dijo que Milei, durante el debate no explicó cómo llevará adelante todo el paquete de medidas económicas que planteó de manera muy superficial, “sin dar un pormenorizado, de por ejemplo, como ejecutará plan motosierra del recorte el gasto público. No dice cómo se va a contener a todas aquellas personas que dejen de recibir esa plata. Habla de la dolarización, pero tampoco plantea cómo va a ser el sistema de cambio, para al menos dar una previsibilidad”.

Según Lopez Lopez, el sistema económico y las expectativas están a la baja, en contra del poder adquisitivo de la moneda y en retracciones económicas, “hay mucho consumo porque obviamente el Gobierno puso mucha plata en la calle pero lamentablemente con la presión inflacionaria que tenemos, esos bonos se van diluyendo porque la inflación se los va comiendo”, concluyó.