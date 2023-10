Massa anunció que enviará al Congreso una ley para crear la “moneda digital argentina”

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria Sergio Massa aseguró que enviará al Congreso un proyecto de ley para la creación de una “moneda digital argentina”, algo que había anticipado como una de sus medidas económicas durante el debate presidencial que se desarrolló este domingo en Santiago del Estero.

“La economía digitalizada rompe bolsones de corrupción, es el límite más franco que le podés poner. Voy a mandar al Congreso una ley para crear la moneda digital, que ya fue implementado en más de 100 países. Noruega y Suecia es el modelo más conocido pero Brasil también. Con Brasil tenemos mucho trabajo complementario y necesitamos una mirada común”, dijo Massa en declaraciones televisivas este lunes.

Por otra parte, aseguró que ese proyecto va acompañado con la iniciativa de blanqueo de capitales que ya está presentado en el parlamento. “La oposición no quiere votarlo porque viene acompañado por el acuerdo que firmé con el gobierno de los Estados Unidos que me da acceso a aquellos que tienen cuentas en los Estados Unidos”, dijo a C5N.

“Sería bueno que lo voten salvo que protejan a alguien que no sabemos. Ahora o en marzo la información va a llegar. (Además) evasión y fuga van a ser delitos no excarcelables. La justicia penal económica va a ser un gran actor. Al que fuga y evade hay que meterlo en cana porque sino siempre termina la carga sobre los que laburan el blanco. Vamos a cazar afuera del zoológico, pero necesitamos el arma bien cargada, la mira teledirigida, aunque hay sectores que parece que no quieren”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.