Debate presidencial 2023: Todo lo que hay que saber sobre las afirmaciones de los candidatos

Patricia Bullrich: Durante el debate, afirmó que "hay un 40,1% de pobreza". Esta afirmación fue verificada como verdadera. Según los últimos datos publicados por el INDEC, esta cifra representa un aumento de 3,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2022.

Sergio Massa: Declaró que "el 4,8% del PBI va en beneficios a empresarios". Sin embargo, esta afirmación fue verificada como exagerada. Los gastos tributarios estimados en el Presupuesto 2023 representan el 4,9% del Producto Bruto Interno (PBI), pero solo aproximadamente el 2,5% está destinado a las empresas.

Patricia Bullrich: Sostuvo que "hemos logrado ser el partido con más gobernadores de la Argentina en 40 años de democracia". Esta afirmación fue calificada como falsa. Aunque Juntos por el Cambio ganara las 4 elecciones provinciales que se realizarán el 22 de octubre, no llegaría a ser el partido con más gobernadores en 40 años de democracia. Desde 1983, el Partido Justicialista siempre tuvo al menos 12 gobernadores propios, cifra a la que no puede llegar Juntos por el Cambio en los comicios de 2023.

Javier Milei: Declaró que "la Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo". Sin embargo, esta afirmación fue calificada como falsa. Según datos históricos, en 1900, Argentina se ubicaba en el puesto 13 entre 45 países en términos de PBI per cápita por la Paridad del Poder Adquisitivo. En 2022, de acuerdo con datos del Banco Mundial, nuestro país terminó en el puesto 66 sobre 184 naciones.

Juan Schiaretti: Durante el debate, afirmó que "en Córdoba, tenemos los jardines de 3 años y de 4 años obligatorios". Esta afirmación fue verificada como verdadera. A nivel nacional, la Ley 27.045 dispuso la obligatoriedad de la asistencia al jardín de infantes a partir de la sala de 4 años. En Córdoba, además, la Legislatura aprobó en 2016 una modificación a la ley provincial de educación, mediante la cual estableció la obligatoriedad para el Estado provincial de ofrecer el ingreso a salas de 3 años.

Myriam Bregman: Sostuvo que "(Hay) casi un femicidio por día en nuestro país". Esta afirmación fue verificada como verdadera. Durante 2022 (último dato anual), hubo 226 femicidios, es decir, uno cada 39 horas, en línea con lo que dijo la candidata presidencial del FIT. Además, el 88% de las víctimas conocía al victimario y el 42% convivía con él. Al menos 38 víctimas ya habían denunciado a su victimario con anterioridad, según datos judiciales.

Sergio Massa: Afirmó que "la pobreza, Patricia (Bullrich), la dejaron en 40% y la tomaron en 25%". Sin embargo, esta afirmación fue calificada como verdadera, pero engañosa. Los datos oficiales muestran que la pobreza aumentó durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, pero Massa utilizó porcentajes que sobreestiman el crecimiento del indicador.

Sergio Massa: Dijo que "Milei plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador". Esta afirmación fue verificada como verdadera con matices. De acuerdo con datos del FMI, solo 11 de sus 190 países miembros adoptaron al dólar como moneda de curso legal, de los cuales 4 tienen a la divisa estadounidense como moneda única. Sin embargo, de los países mencionados por Massa, solo Ecuador adoptó al dólar como moneda oficial única, mientras que El Salvador convive con una moneda local y Zimbabue abandonó ese régimen en 2009.

Javier Milei: Sostuvo que "si tomamos el dato de inflación de punta a punta y lo analizamos, estamos en 470% en Alimentos". Esta afirmación fue calificada como engañosa. La cifra mencionada por el candidato presidencial de La Libertad Avanza se llega solo si se proyecta de forma lineal la inflación mensual de agosto para el rubro Alimentos (15,6%) a los próximos 12 meses. Los especialistas consultados cuestionaron la metodología de este cálculo.

Patricia Bullrich: Afirmó que "hay muy pocos países que no tienen banco central". Esta afirmación fue verificada como verdadera. Existen 10 países en el mundo que no tienen banco central, la mayoría de ellos son territorios pequeños e islas con baja población. Entre los ejemplos mencionados por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio se encuentran las islas Kiribati, Tuvalu y Micronesia, que forman parte de ese grupo y son considerados paraísos fiscales o "no cooperadores a efectos fiscales".

