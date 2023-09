Dólar: el blue no frena y alcanza los $800

Con la vista puesta en las elecciones presidenciales, esta semana la City porteña registró un revivir de la demanda. El dólar blue se vende por primera vez a $800 en las cuevas y arbolitos de la calle Florida, lo que representa una suba de $10 frente al cierre anterior (+1,2%) y del $65 en el mes (+8,8%). Es un nuevo récord nominal, que deja atrás los $790 que alcanzó ayer.

Sin embargo, al observar el valor del tipo de cambio paralelo en términos reales, la cotización actual todavía se encuentra por debajo de otros picos recientes. Por ejemplo, por la fuerte inflación que hubo en el último mes, los $780 que marcó hace un mes y medio equivaldrían a $931 de hoy, según estimaciones del analista financiero Salvador Vitelli. El valor de octubre de 2020, cuando el paralelo tocó los $195, serían unos $1087 actuales.

Para el analista financiero Christian Buteler, las subas de esta última semana se explican principalmente por la combinación de dos factores. Por un lado, arrancó la dolarización preelectoral, fenómeno que llegó unos días antes de lo previsto. “Ahí un parámetro a seguir son los plazos fijos, porque hay retiros netos del dinero en stock y eso enciende la luz amarilla, que en este contexto es preocupante”, agregó. Por el otro, presiona el “Plan Platita” que lanzó el Gobierno en las últimas semanas, ya que este tipo de medidas suele implicar una suba de los dólares libres y el mercado “sabe y se anticipa”.

“Eso no significa que la persona que recibe el dinero va y compra dólares. Pero sí se vuelca al consumo, en los comercios, lo que termina presionando sobre los tipos de cambio. Entonces, ese combo deja un escenario realmente preocupante hacia adelante. ¿Tiene el Banco Central herramientas para sostenerlo? La verdad, son muy pocas. No logró acumular suficientes divisas con el dólar soja, la cantidad de dinero en las calles juega en contra y encima no hubo suba de las tasas de interés pese a la aceleración de la inflación”, completó.

Los tipos de cambio financieros también abren al alza. El dólar contado con liquidación (CCL) “libre” aparece en las pantallas del mercado de capitales a $830,66. Un incremento diario de $7 (+1,4%), lo que lo lleva a alcanzar la cotización nominal más alta que se tenga registro. En septiembre, avanzó $50 (+6,4%).

“A pesar del dólar soja [que termina hoy, pero trascendió que el Gobierno podría prorrogarlo hasta las elecciones de octubre] y el dólar Vaca Muerta, la oferta de divisas en el mercado financiero parece escasa. Por este motivo, el BCRA anunció ayer que permitirá ingresar divisas correspondientes a aportes de capital o endeudamientos financieros de empresas vía el mercado de capitales desde octubre, con la condición de que el repago se realice también vía mercado”, señalaron desde Delphos Investment.

En las primeras negociaciones del día, el dólar MEP se dispara $26,4 y se vende a $721,34. Esta tendencia suele revertirse en la última hora de operaciones, debido a las intervenciones que ejecuta el Banco Central a través del mercado de bonos.

No obstante, por la presión alcista que se refleja en el mercado cambiario, esta operatoria le está costando al Gobierno cada vez más dólares. Ayer habría volcado US$60 millones, según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), cuando el promedio de la semana pasada fue de US$33 millones.

“Se espera que con la proximidad de las elecciones presidenciales, la cobertura en dólares aumente. A esto se suma la catarata de anuncios por parte de Sergio Massa [ministro de Economía y candidato del oficialismo], que no deja de inyectar pesos al mercado”, sostuvo Ignacio Morales, analista financiero de Wise Capital.

Sin sorpresas, el tipo de cambio oficial mayorista continúa fijo en los $350, por lo que la brecha frente al blue se ensancha hasta un 128%. Esta cotización se mantiene estable desde el lunes 14 de agosto, el día después de las elecciones primarias, cuando el BCRA convalidó una devaluación del 17,9%. Según adelantó el Ministerio de Economía, se mantendrá en este valor hasta mediados de noviembre, a pesar de que los precios de la economía registran subas mensuales de dos dígitos.

“Los últimos datos del BCRA muestran que el traslado a precios de la devaluación del lunes posPASO fue inmediato, dado que el tipo de cambio real multilateral (TCRM) ya se ubica por debajo de los niveles del viernes previo a las PASO. De esta forma, ya se consumió la ganancia de competitividad cambiaria generada por la devaluación”, remarcaron desde Facimex Valores.

La Nación