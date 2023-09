El FMI dejó advertencias por el “plan platita” de Massa y la dolarización de Milei

La directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, hizo una extensa declaración sobre la Argentina en su habitual conferencia de prensa en Washington, la primera vez desde las primarias presidenciales y desde la aprobación de la última revisión del programa argentino, a fines de agosto, que el organismo expresa su visión sobre la economía, las últimas decisiones adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández, y las propuestas de los candidatos.

Kozack ofreció un duro diagnóstico sobre la economía al indicar que la inflación “es muy alta, y está aumentando”, defendió el paquete de políticas acordado con el Fondo, incluida la devaluación, y dejó una crítica velada a las últimas medidas anunciadas por Massa en medio de la campaña presidencial, bautizadas el “plan platita”, al señalar que deterioran aún más la ya de por si frágil coyuntura que atraviesa el país. Kozack además dio a entender que se deberán tomar medidas para compensar el impacto fiscal de esas medidas, que estimaciones privadas ubican en alrededor del 1,1% del producto bruto interno (PBI).

“La situación económica sigue siendo muy desafiante y compleja. La inflación es muy alta y está aumentando, las reservas son bajas y las condiciones sociales son frágiles”, describió Kozack.

“Las medidas de políticas adoptadas recientemente y los anuncios suman a los desafíos de la Argentina. Estamos trabajando para entender mejor y evaluar el impacto de las medidas recientes y la necesidad de compensarlas que podrían ser tomadas para fortalecer la estabilidad y proteger las metas del programa sin sumar a vulnerabilidades futuras”, definió.

El FMI ha hecho especial hincapié en la necesidad de acelerar la reducción del déficit fiscal para bajar la inflación y encarrilar la economía argentina, una meta que quedó plasmada de manera muy nítida en las últimas declaraciones de la directora Gerente, Kristalina Georgieva, y del staff del organismo.

El último informe de los funcionarios del Fondo, difundido luego de la aprobación de la última revisión del programa vigente, a fines de agosto, remarcó la necesidad de “acelerar los esfuerzos de consolidación fiscal”, una tarea que, en la visión del Fondo, aparece como un requisito ineludible en la ardua misión de arreglar la economía. Massa, indicó el Fondo, se comprometió además a avanzar en esa dirección, pero el llamado “plan platita” va en la dirección contraria. La importancia que el Fondo le asigna al equilibrio fiscal –una de sus recetas históricas– quedó también en boca de Georgieva, quien le dedicó un apartado especial en su comunicado que acompañó la difusión del informe.

“Más allá de este año, se acordó que la consolidación fiscal se aceleraría mediante medidas de ingresos y gastos de alta calidad. Esto ayudará a eliminar la financiación monetaria del déficit, apoyará la desinflación y fortalecerá el balance del banco central”, dijo la funcionaria en el comunicado que acompañó el último informe del staff.

Defensa de la devaluación

Luego de las críticas al plan de Massa, quien ha culpado en reiteradas oportunidades al Fondo de forzar la última devaluación que provocó un salto inflacionario, Kozack defendió el paquete acordado por el ministro y su equipo con el staff del organismo, al indicar que el “realineamiento” del dólar oficial junto con una política monetaria y una política fiscal “estrictas” son “componentes esenciales” del programa.

Además de ese mensaje, y ante una pregunta sobre la próxima revisión, prevista para noviembre, acerca de si se llevará a cabo o no ante el visible distanciamiento entre el Fondo y el Gobierno, Kozack dijo que es “demasiado pronto para especular” la fecha precisa de esa auditoría. Kozack tampoco dijo si está prevista una misión de funcionarios del organismo a Buenos Aires, pero sí se preocupó por remarca que “es interés” del Fondo y sus miembros seguir trabajando con el país.

“Es interés del Fondo y de sus miembros seguir trabajando junto con la Argentina con el mayor consenso político y social posible para ayudar a asegurar la estabilidad y la prosperidad compartida para el país”, afirmó.

Kozack también se refirió a la propuesta de dolarización del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ganador de las primarias presidenciales. Milei y su equipo tuvieron luego de las elecciones una reunión con el staff del Fondo para hablar sobre sus propuestas. Kozack dijo que la principal preocupación del Fondo “es asegurar que las políticas macroeconómicas sean consistentes con una transición ordenada”.

“La dolarización requiere importantes pasos preparatorios y no es un sustituto de políticas macroeconómicas sólidas”, afirmó Kozack.

El director para el Hemisferio Occidental de, Fondo, Rodrigo Valdés, quien asumió hace poco y se puso al frente de las negociaciones con la Argentina, había dejado un mensaje similar en una reciente entrevista con El País en la cual afirmó que la dolarización no sustituye el planteo de ir hacia una política fiscal sostenible, e incluso reveló que desde el espacio libertario manifestaron que este proceso no se haría “al día siguiente” de ganar la elección. Valdés había indicado además que el plan requiere de mucho respaldo político.

“El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. Y es algo además que requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar”.

La Nación