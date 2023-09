Con la cabeza en Palmeiras, Boca recibe a Lanús por la Copa de la Liga

Boca, que tiene como prioridad el partido del jueves ante Palmeiras de Brasil por la semifinal de la Copa Libertadores, se enfrentará a Lanús este sábado en el marco de la sexta fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga 2023.

El encuentro se disputará desde las 18.30 en el estadio La Bombonera, tendrá el arbitraje de Fernando Echenique, Hernán Mastrangelo estará a cargo del VAR y contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TNT Sports.

El “Xeneize” viene de ganarle, en condición de visitante, 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido que el equipo de Jorge Almirón se lució y superó ampliamente a su oponente, mostrando una mejoría en su imagen lo que trae algo de tranquilidad para los hinchas en vísperas de las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil.

Boca busca seguir sumando de a tres para terminar de acomodarse en la Copa de la Liga donde está noveno con seis puntos, a cinco del líder Racing. El entrenador ex Independiente no se guardará nada y pondrá lo mejor que tiene ante el “Granate”, repetiendo a dos jugadores que estuvieron en la victoria en Santiago del Estero: el mediocampista Ezequiel Fernández y el delantero Exequiel Zeballos.

Además, reaparecerán algunos titulares como el capitán Marcos Rojo, Valentín Barco, el uruguayo Edinson Cavani y el peruano Luis Advíncula, quien jugó unos pocos minutos en Santiago del Estero.

Por su parte, Lanús viene de empatar 0-0 ante Sarmiento de Junín en condición de local y aún no conoció lo que es ganar en esta Copa de la Liga. Para este partido, el entrenador interino Sebastián Salomón repetiría el once que empató en la fecha pasada con una sola duda: el mantener en la formación al lateral Brian Aguirre o el ingreso del ex Racing Juan Cáceres.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa de la Liga - Zona 2 - Sexta Fecha.

Boca Juniors - Lanús

Estadio: La Bombonera, Capital Federal.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Hernán Mastrangelo.

Hora: 18.30

TV: TNT Sports.

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández, Valentín Barco; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. DT: Jorge Almirón.

Lanús: Alan Aguerre; Brian Aguirre o Juan Cáceres, Cristian Lema, Diego Braghieri, Julio Soler; Lautaro Acosta, Felipe Peña, Juan Sánchez Miño; Matías Esquivel, Leandro Díaz y Pedro de la Vega. DT: Sebastián Salomón.

Noticias Argentinas