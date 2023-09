Pedro Sánchez dio positivo de Covid y no irá a la cumbre del G20

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no estará en la Cumbre del G20 que se llevará a cabo en India el sábado y domingo por haber dado positivo de Covid, anunció el propio mandatario en sus redes sociales.

“Esta tarde he dado positivo en Covid y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20. Me encuentro bien”, escribió Sánchez en sus redes sociales.

Y remarcó que España estará “magníficamente representada” por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así como por el ministro de Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares

Según detalló la Presidencia en un comunicado, Sánchez “seguirá trabajando desde su residencia"

La ausencia del mandatario español se suma, aunque por distintas razones, a las de Vladimir Putin (Rusia), Volodimir Zelenski (Ucrania), Andrés López Obrador (México) y Xi Jinping (China).