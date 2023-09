Conflicto docente: Enfático descargo de Senadores por un recurso de amparo presentado en la Justicia

En la sesión de la cámara alta provincial, el Senador Carlos Rosso informó a sus pares que recibió dos sobres con una notificación destinada a su rol como presidente de la comisión de educación junto a el Diputado Germán Rallé, los presidentes de las cámaras Antonio Marocco y Esteban Amat, y al docente de Gral. Güemes Ramón Bazán, de parte del Dr. Sergio Heredia, quien sería representante legal de un grupo de docentes autoconvocados.

Rosso señaló errores ortográficos y de redacción en la emisiva compuesta por más de 500 hojas donde presentan una acción de amparo con medida cautelar respecto a pedidos tales como mejoras salariales.

“A principio de año se suscitó un paro y por mucho tiempo alumnos de todos los niveles no asistían a los establecimientos educativos, ¿Qué hicimos? recibimos a los docentes autoconvocados, no a Bazan solamente, a los 23 dirigentes de docentes autoconvocados que representaban a todos los docentes de la provincia de Salta, no a 66 como representa este Dr. Heredia”, expresó y señaló que pese a que el letrado se presenta como representante de docentes autoconvocados tras una asamblea, “acá no vino ningún abogado como representante de ellos”.

Informando sobre las diversas actas que se firmaron durante las reuniones que legisladores y funcionarios mantuvieron con autoconvocados, Rosso resaltó que además del tema de descuentos y recuperación de clases “se planteó lo pedagógico, infraestructura, designaciones, comedores”.

“La educación es responsabilidad de todo el estado y el estado no es el Gobernador solo, somos todos lo que ocupamos lugar en ello, entre ellos los docentes de los cuales muchos cuando habían vuelto todos a clases seguían sin trabajar”, manifestó.

Puntualizando sobre el recurso de amparo, el representante de Güemes advirtió que “marca un precedente a cualquier senador, diputado, concejal o cualquier funcionario que quiera tratar de ayudar” y agregó “si la Justicia con estas acciones nos quiere decir no actúen, no escuchen, cierren la boca, no es la forma de decir que hace 40 años estamos en democracia, hay tres poderes y es verdad son separados, pero hay que trabajar en conjunto por la ciudadanía”.

A su tiempo, el Senador por Chicoana Esteban D Andrea, mostró su apoyo al trabajo bicameral en materia educativa.

“Me resulta difícil pensar que los docentes no quieran un canal de diálogo, con las comisiones de educación de la Legislatura, con el vicegobernador y las autoridades” dijo y remarcó “no vamos a dejar de cumplir con nuestra tarea, sobre todo en la situación en la que esta nuestro país y nos necesita a todos dialogando, buscando soluciones. La política lo que más necesitas es escuchar”.

Por su parte, el Senador por La Caldera Miguel Calabró repudió “la actitud del letrado y de la Justicia” calificándolas de “una ignorancia supina y de una soberbia absoluta que roza actitudes bastante fascistas”.

“La gente no anda con la Constitución bajo el brazo viendo si el Senado, la cámara de Diputados tienen que mediar en un conflicto, de hecho tenemos manifestaciones cada vez que hay sesión en la Legislatura porque es la casa de la democracia”, expresó.

También se hizo eco el Senador por Capital Emiliano Durand, quien destacó el rol institucional y el “espíritu conciliador” de la cámara.

“El Senado va a continuar con puertas abiertas porque es el espíritu del Senado, para conciliar en todos los conflictos sociales en los que pueda intervenir, como así también va a colaborar con la Justicia y otros poderes -como siempre lo hizo- en pos de que todos los que consideren que tienen un derecho vulnerado, tengan desde este Senado todas las respuestas que busquen”, manifestó.

Así mismo, el Senador por Cachi Walter Wayar marcó su postura considerando importante que “el mensaje es clarito, cada pode debe ejercer la autoridad que la Constitución le manda y no sobrepasarse de la misma”.

“No me voy a poner a ver si el poder judicial hace bien o mal cuando recibe o no una denuncia, cuando agiliza o no, cuando demora o no, para eso las leyes enmarcan los procesos a seguir. ¿En donde cabe que la Justicia piense que el rol de este cuerpo es no dialogar con vecinos?, ¿dónde está la norma legal que nos prohíbe?” cuestionó.

En este sentido usó de ejemplo los discursos del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei. “Tenemos un candidato que dice cosas aberrantes, usa términos como desaparecer que parece que ahora no es tan trascendente e importancia, ahí si la Justicia debería llamarlo y decir ¿Cómo es el mecanismo que quiere hacer desaparecer seres humanos?, un juez debería llamar para ver a qué sentido le da, porque esas palabras generan odio y puede significar luego una acción que termine una vida”, puntualizó.