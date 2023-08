El oficialismo dilata el tratamiento de la ley de alquileres en el Senado

Con el argumento de escuchar a las partes involucradas y anticipando su rechazo al proyecto que la oposición logró aprobar la semana pasada en Diputados, el kirchnerismo impuso su mayoría para prolongar el debate en comisiones del Senado de la modificación de la ley de alquileres.

Desde Juntos por el Cambio se pidió acelerar el trámite y emitir dictamen para poder tratar el proyecto la semana próxima en el recinto. Pero la propuesta de la coalición opositora chocó con la negativa del Frente de Todos que, además de escuchar a las asociaciones de inquilinos, reclamó ampliar el debate y discutir también la regulación de los alquileres temporarios y el salvataje de los deudores de créditos UVA.

“Hay que escuchar a todas las partes para emitir dictamen; quiero escuchar a los involucrados, sobre todo a la parte más débil, que son los inquilinos”, afirmó la oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) a poco de haberse iniciado el debate, dejando en claro la decisión del kirchnerismo de rechazar el apuro de la oposición.

El final del plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda terminó por confirmar la postura oficialista. El debate continuará en una fecha que quedó sin definir, podría ser este jueves o la semana próxima, con la invitación a especialistas y a los diferentes actores involucrados en la regulación de los alquileres.

La postura de Di Tullio hizo saltar por los aires la diplomacia de la oposición. “Ustedes lo quieren dilatar porque no lo quieren tratar. Ustedes son especialistas en aprobar proyectos en dos minutos; no le mientan a los argentinos, digan que no lo quieren tratar”, acusó al oficialismo Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).

La modificación de la Ley de Alquileres que promueve la oposición se encontró este martes con un primer obstáculo en el Senado. La “celeridad” que reclamaron para su tratamiento las principales espadas de Juntos por el Cambio en la Cámara alta se topó de frente con la postura del oficialismo de no votar el texto a libro cerrado, por lo que no hubo acuerdo y se convocó a un cuarto intermedio para este jueves, cuando volverán a reunirse en plenario las comisiones de Legislación General —cuyas autoridades fueron confirmadas en la previa— y Presupuesto.

A los senadores de ambos bandos los esperan 48 horas de intensas negociaciones, en las que puede definirse el futuro de la norma y también el bolsillo de más de ocho millones de inquilinos. La apuesta del Frente de Todos pasa por rediscutir algunos aspectos clave del proyecto que llegó con media sanción desde Diputados la semana pasada y, además, introducir en el paquete dos temas adyacentes pero igualmente claves para el acceso a la vivienda: los créditos UVA y las plataformas de alquileres temporarios, como AIRBNB.

Entre los senadores del oficialismo primó la postura de aceptar el pedido opositor de no cajonear el proyecto con media sanción de Diputados, lo cual quedó claro el viernes pasado, cuando el formoseño José Mayans (presidente del interbloque del Frente de Todos) y el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) acordaron darle vía libre al debate esta semana. Básicamente, porque la mayoría de los senadores del peronismo están de acuerdo en que la ley vigente es mala —algo que ya habían sostenido en años anteriores Sergio Massa y el propio presidente Alberto Fernández, entre otros— y debe ser modificada. De todos modos, tampoco están dispuestos a votar el proyecto opositor tal como llegó, del que están aún más lejos. Por eso, la apuesta es introducir cambios vía "consenso", y que cada bando pueda ceder en alguno de los artículos clave.

Los senadores de la oposición también están abiertos a la discusión. Muchos de ellos, como Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, sostuvieron que la media sanción de Diputados "no es la mejor ley". Zimmermann, luego del debate, advirtió que está dispuesto a "escuchar a los especialistas y abrir del debate para encontrar una solución política final, mas allá de lo que nosotros pensamos".

Las organizaciones de inquilinos, igualmente, son pesimistas sobre el panorama que tienen por delante. “Las modificaciones que ya aprobó Diputados son las que pidió el mercado inmobiliario y son un retroceso en materia de derechos para nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para revertirlas y daremos el debate en el Senado, pero el escenario no es bueno: pareciera que regular el mercado en la argentina es un pecado imperdonable”, señaló a Página/12 el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz.

Con información de Página/12