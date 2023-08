Indec: Cuatro de cada 10 trabajadores no está registrado

En 2022, los puestos de trabajo de los asalariados no registrados sumaron 5.330.750 trabajadores, según reportó el Indec. Esto indica que cuatro de cada diez empleados que cobran un sueldo privado en Argentina se encuentran en el sector informal, lo que refleja un fuerte avance de la precarización.

De acuerdo con el informe oficial, esa cifra récord equivale al 42,4% sobre un total del 12.576.000 de puestos laborales de asalariados en relación de dependencia privados. En tanto, se registraron 5.612.703 puestos de trabajos independientes -en una alta proporción precarios e informales- y en su mayoría monotributistas.

Los no registrados carecen de obra social, no tienen cobertura por accidentes de trabajo ni derecho a los beneficios de jubilación y pensión. Lo que explica por qué al alcanzar la edad jubilatoria no reúnen los 30 años de aportes.

Entre 2021 y 2022, según los datos del Indec, el aumento del empleo se concentró en los puestos laborales de asalariados no registrados y en el cuentapropismo. El empleo asalariado privado total aumentó de 17.010.00 a 18.188.000. De este total, 655.000 son asalariados no registrados. Los registraron aumentaron en 284.198. Y en los cuentapropistas, en su mayoría informal, aumentó en 240.000.

Cuatro datos del INDEC sobre el trabajo informal

En total de la economía sumando el empleo público, la cantidad de trabajadores es de 21.855.410 de los cuales el 50% son asalariados registrados.

La remuneración al trabajo asalariado fue generada en un 37,6% por mujeres y 62,4% por varones. Ambos sexos generan el 56,5% de la remuneración al trabajo total en el tramo de 30 a 49 años.

El 56,6% de los puestos de trabajo están ocupados por varones. El 48,1% de los varones son asalariados registrados; el 29,3% no asalariados y el 22,6% son asalariados no registrados.

El 43,4% de los puestos de trabajo corresponden a mujeres, 52,3% son asalariadas registradas; 26,8%, asalariadas no registradas; y 21%, no asalariadas.



Las cifras se desprenden del informe “Remuneración al trabajo asalariado, ingreso mixto e insumo de mano de obra, por sexo y tramos de edad” del Indec.