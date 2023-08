La Provincia contratará a una consultora para el proyecto ejecutivo de la RN 51

Si bien no se conoce el monto, se sugiere que será menor al aprobado por la Legislatura para la RP 5.

Este lunes el gobernador, Gustavo Sáenz, consiguió con el Gobierno Nacional el financiamiento del proyecto ejecutivo para pavimentar 91 kilómetros de los tramos 4 y 5 – Campo Amarillo-Cauchari-Paso de Sico.

En diálogo con Aries el jefe del 5° Distrito Salta de Vialidad Nacional, Francisco Agolio, brindó detalles de la obra y se refirió a lo que representa el financiamiento logrado por la Provincia.

“Lo que se consiguió son los fondos para el llamado a consultoría para la ejecución del proyecto, luego vendrá el proceso licitatorio y la ejecución de la obra”, explicó.

Si bien la elaboración de dicho proyecto puede hacerse por administración o por consultoría privada, Agolio remarcó que para avanzar y acortar los tiempos con el tramo 4 y 5 de la RN 51 Campo Amarillo-Cauchari-Paso de Sico- es preferible acudir al auxilio de una consultora privada.

En otro orden, sobre los costos y tomando en cuenta que la Legislatura aprobó una inversión de un millón de dólares para la RP 5, el funcionario dijo que si bien no puede arriesgar una cifra, sí aseguró que será menor, argumentando que la extensión no es la misma y el camino no es complicado como lo fueron los tramos 1, 2 y 3.

Visto el próximo acto eleccionario, Agolio fue consultado si considera que con un eventual cambio de Gobierno las obras viales se verían afectadas de alguna manera, consideró que no debería suceder y se mostró confiado por la capacidad de gestión del Gobernador para seguir consiguiendo el financiamiento que la Provincia necesita.