Villamayor: “Massa representa la Unidad”

En Hablemos de Política, la Diputada provincial, Socorro Villamayor se refirió a la segunda mitad del año legislativo que retoma actividades tras el receso, desde donde consideró que el contexto de elecciones nacionales no tendrá injerencia.

“El debate político intenso dentro de la Cámara como consecuencia de este tramo eleccionario nacional creo que no se va a dar. Yo observo que la gran mayoría de los diputados acompañan la moción, la propuesta de Sergio Massa”, dijo.

En este mismo sentido consideró que “no hubieron mayores modificaciones en los bloques” y asevera una posible continuidad de Esteban “Tuti” Amat como presidente.

Consultada sobre la figura de Sergio Massa como presidente, la presidenta del bloque Salta Tiene Futuro, lo consideró “positiva para el país”.

“Confío en el vínculo que tiene con el Fondo Monetario, lo respeto también porque ha tomado una secretaría de Economía cuando era una brasa hirviendo, la inflación bajó desde abril 8, mayo 7, junio 6. Si uno analiza en comparación a Sergio Massa con lo que está haciendo la coalición hoy día de Juntos por el Cambio, ya vemos la grieta que han tenido ellos y que no han podido sacar un candidato único, nos demuestra que hay divisiones internas, que hay egocentrismo y nos guste o no, pese a todas las críticas y más allá de aquellos que no seamos kirchneristas considero que Massa sí es el representante de la unidad”, manifestó.