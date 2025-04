Sáenz: “El presidente es agradecido con el grupo de gobernadores que acompañamos”

Se realizó la primera edición de Diálogos.gob, un ciclo de entrevistas coordinado por la Secretaría de Prensa y Comunicación salteña para conocer más sobre la gestión del gobierno. El primer invitado fue el gobernador Gustavo Sáenz y, en la oportunidad, repasó los principales tópicos de su gestión, sin dejar de lado el contexto nacional.

En primera instancia, el mandatario abordó su relación con el gobierno nacional de Javier Milei, y resaltó el convenio firmado entre Provincia y Nación el año pasado.

“Firmamos un convenio para ponernos de acuerdo en la continuidad de las obras que van a hacer crecer la provincia”, aseguró, y detalló que se trata de la Ruta9/34, la Ruta 51 – “hay dos tramos comprometidos para hacerse”, señaló -, el puente de Vaqueros – “la semana que viene vamos a estar iniciando la obra”, apuntó - y la Ruta de los Valles.

Por otro lado, Sáenz se refirió a su relación con el gobierno nacional.

“Intento que sea buena la relación con el gobierno nacional. Hay cosas que se comparten y otras que no, yo soy respetuoso de la voluntad popular y lo he sido siempre”, aseguró el gobernador.

Según su visión, era necesario darle la oportunidad al gobierno libertario de tener sus herramientas para llevar adelante la gestión.

“Soy de un grupo de gobernadores que nos llaman dialoguistas. Yo no gobierno para los que me votaron, gobierno para todos los salteños. Creo que el problema de la Argentina es que se piensa que el país termina en la General Paz”, apuntó, y continuó: “Chateo con el presidente. Tengo llegada directa con él y con su gabinete. Me contesta y, bueno, es agradecido con el grupo de gobernadores que hemos acompañado”.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario salteño hizo referencia al paro general de este jueves y, en este sentido, consideró que “hay gente que está conforme y hay gente que no”.

“La verdad, los aumentos se han restringido, los jubilados no la están pasando bien, pero tampoco hay que hacer demagogia y aprovecharse de la situación. Creo que hay que buscar propuestas superadoras. Uno escucha que van a hacer un nuevo sistema, pero no lo hicieron cuando fueron gobierno”, sostuvo Sáenz.

Indicó, además, que al gobierno nacional le falta más diálogo con las distintas fuerzas políticas y que, en general, observa en la dirigencia “mucha soberbia y cero autocrítica”.

“Decir que uno se equivocó es grandeza y humildad. Los dirigentes nacionales no entienden lo que significa el poder. El poder es de la gente. Hay dirigentes nacionales que nunca se van a su casa”, completó.

Finalmente, Gustavo Sáenz abordó los rumores que lo colocan como candidato a senador nacional en algún tiempo.

“No estoy pensando en candidaturas. Sí, me gustaría terminar mi carrera política en el Senado de la Nación defendiendo los intereses de los salteños y del norte”, explicó el gobernador.

Consideró, además, que el hecho de no haber necesitado la bendición de ningún dirigente nacional le da la posibilidad de defender los derechos de los salteños sin mayores miramientos.

“Tenemos un concepto claro y sabemos dónde vamos”, concluyó.