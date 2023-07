Toma de Terrenos en la Ciudad: Apuntan al Ejecutivo Municipal por la escasez de proyectos y sobrefacturación del Renabap

En su visita a “Pasaron Cosas” la concejal de la ciudad de Salta, Paula Benavides, se refirió a la situación habitacional en la capital, puntualmente sobre las acciones del Ejecutivo Municipal para dar respuesta a la crisis habitacional con una ley de alquileres que también pone en jaque a los inquilinos y propietarios.

Al respecto, desde el Concejo Deliberante se propuso la creación del “Instituto Municipal de Tierra y Vivienda” porque “sabemos que hay tierras municipales que están ociosas que han sido dadas en comodato a instituciones y que no han sido usufructuadas ni han cumplido con las condiciones establecidas”, indicó.

Agregando que “podría servirse el municipio de esas tierras para desarrollarlas y darle al vecino que no tiene posibilidades de encontrar un lugar”.

Para Benavides el Ejecutivo Municipal ha demostrado falta de interés en la problemática ya que durante la gestión solo se han presentado seis proyectos ejecutivos en los barrios populares cuando son más de 40.

“Los fondos siempre se consiguen, lo que faltan son los proyectos ejecutivos”, señaló.

En sintonía con ese planteo, la concejal contó que dentro de la intención de crear el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda se contempla el relevamiento de todos aquellos terrenos ocupados y que hoy son barrios populares.

En este sentido, Benavides lamentó que el año pasado “se sobreejecutaron miles de millones de pesos del RENABAP porque no se presentaron los proyectos ejecutivos”, añadiendo que esto hizo que la ciudad esté por debajo de lo óptimo para garantizar servicios en las periferias de la ciudad.

En otro punto, la edil se refirió a la toma de tierras y apuntó a la ley de alquileres y los créditos UVA, en su condición de damnificada.

“Se agrava porque hay una ley de alquileres que no beneficia ni a propietarios ni inquilinos; y por otra parte no hay programas para generar viviendas y créditos”, analizó, y finalmente en alusión a los créditos UVA habló como damnificada y cuestionó que en la Cámara de Diputados no se termina de dar una solución a los que tomaron créditos durante el gobierno del expresidente, Mauricio Macri., sumado la gestión del gobierno actual que no supo controlar la inflación, cuestionó.