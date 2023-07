El olvido y Perón

Este primero de julio no estaba tan fresco, como se espera de nuestro invierno. En los obituarios del matutino local, se notó la ausencia de una sencilla esquela que, año tras año, publican viejos militantes peronistas invitando a una misa generalmente en San Francisco para rogar por el eterno descanso del General, fundador del Movimiento y su figura legal, el Partido Justicialista.

No se sabe actos partidarios conmemorativos en algún lugar de la ciudad ni del interior. Al menos no fueron publicados.

En la edición física de Clarín el mismo día apenas dos organizaciones sindicales publicaron discretos avisos referidos a este nuevo aniversario, con frases conocidas del General y con sus fotos. Eso fue todo lo que pudo verse en un medio que normalmente publicaba varios avisos más ese día.

Me preguntaba por qué el silencio y por qué el olvido, acaso por esta vez, del hombre público más relevante de la historia argentina en el siglo pasado. En el oficialismo se entiende porque están otras cosas hacer cada día pequeños gestos de unidad; intentar sanar viejas y nuevas heridas por la conformación de la nueva fórmula; mientras tanto esperar que el nuevo candidato a la presidencia, que sigue siendo ministro de Economía, mantenga la situación actual tal como está, por lo menos hasta las P.A.S.O. Después se irá viendo. Son tiempos impiadosos para la nostalgia y para los nostálgicos.

En parte la oposición hay quienes se esfuerzan por contradecir al General, en especial, cuando dijo esa frase según la cual en la Argentina todos somos peronistas. Prometen terminar, si no con todo el peronismo, con buena parte de él, precisamente la que dice que no gobierna ahora.

Hace ya tiempo atrás, en la que fue su última entrevista o medio argentino, el Señor Tato Bores, para muchos el actor cómico de la Nación, contestó una pregunta acerca del olvido. El periodista quería que le dijera si estaba preparado para que lo olviden.

Recuerdo que Tato le dijo: nada se salvará del olvido, salvo la sinfonía de Beethoven y los cuentos de Borges. La primera vez que la leí pensé que estaba de acuerdo y que no había nada para agregar.

Hace poco volví a pensar esa frase de Tato y me propuse agregarle apenas dos nombres más que también podrían vencer al olvido. En la parte musical agregaría el Nessun Dorma aria de la opera Turandot, el señor Puccini. En la literaria, agregaría los poemas de Borges, uno en especial: el poema conjetural, ese en que el gran escritor argentino imagina el final de Francisco Laprida quien fuera presidente del Congreso que proclamó nuestra independencia y lo relaciona con nuestro amargo destino sudamericano.

Para los viejos peronistas y para los más jóvenes que todavía pueden elegir creer encontré el pasado fin de semana en la columna dominical de Jorge Fernández Díaz para “La Nación”, esta síntesis muy bien lograda de un muy buen periodista y novelista como lo es él sobre todo porque no es precisamente uno de los nuestros cito: “…con todas las críticas que se le podrían realizar al Perón original, que como es fama, se inspiraba en el primer ideario de Benito Mussolini no se le podría sin embargo acusar de no haber intentado consolidar un formato que fortaleciese al Estado e instaurar el orden, el trabajo e incluso la justicia social. Sus herederos, sin embargo, parecen haberse abocado ciegamente, aunque con ahínco a destruir todos y cada uno de esos objetivos básicos…”.

La columna sigue termina con una síntesis de las consecuencias nefastas que ha tenido todo eso, sobre todo en el conurbano bonaerense. Sí, allí precisamente donde dentro de poco más de un mes, se librará la primera parte de la madre de todas las batallas electorales de este año.

Perdón por la nostalgia. Es que mi juventud vi los altares callejeros el día que murió Perón. Vi la multitud que fue despedirlo al Congreso en medio de la lluvia. Mis mayores me contaron que tal como Osvaldo Soriano les hacía decir sus personajes en el primer peronismo los días eran más cálidos y más felices. A pesar de su padre y esa figura querible que construyó y de sus ferviente antiperonismo.

Es probable que ya no haya actos multitudinarios. Es probable que ya no se cante la marcha ni se use el escudito en la solapa del saco. Todo eso no se puede vencer sin convicciones, sin épica ni emoción.

Tal vez no pasa que como escribió Serrat no es que olvidáramos perdimos el camino de regreso.