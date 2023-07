MoralesEnAries: Advirtió que el que tira piedras o incendia la Legislatura es un delincuente

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la Nación y compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales en entrevista exclusiva con Aries se refirió a la conflictividad social en la provincia vecina. Defendió la reforma parcial de la Constitución Provincial y apuntó contra quienes aprovecharon para desinformar a las comunidades. Sin embargo se mostró optimista en que con diálogo y firmeza se pueda volverá a la normalidad que caracterizó su gobierno durante siete años.

“Una reforma parcial que venimos trabajando desde el mes de septiembre del año pasado”, manifestó, agregando que a su entender “ha habido una falla en la información y por eso en el artículo de las comunidades retrocedemos porque sin perjuicio que habían participado el 70% de las comunidades, hay algunas que se sintieron no consultadas entonces ahí me di cuenta que nos equivocamos y retrocedí y volvimos al artículo vigente y no avanzamos”.

Subrayando, además, que “ahora se les desinformó y metió miedo”. En este sentido, señaló que de manera intencional se les dijo a las comunidades que les quitarían las tierras, los obligarían a cambiar de religión o hasta que les quitarían a sus hijos.

Morales se mostró optimista para recuperar el orden, aunque advirtió que por los cortes de ruta se va a perder gran parte de la temporada alta.

Sobre los cortes de ruta, el mandatario expresó que “se han cometido delitos muy graves por los que cortaron las rutas”, citando el caso de la turista de Buenos Aires que estuvo ocho horas en un corte, se descompensó y murió en la Ruta Nacional 9 en Purmamarca.

“Van a pagar las consecuencias los que atacaron la Legislatura, los que no dejaron pasar la ambulancia, los que privaron ilegítimamente de su libertar a tres policías; van a pagar las consecuencias”, ratificó.

Finalmente, Gerardo Morales advirtió que se debe tener firmeza para hacer cumplir la ley, apuntando que “el piquete no es una modalidad de protesta, tirar piedras tampoco es una modalidad de protesta”, agregando que el caso de Jujuy puede ser el puntapié para debatir en este sentido.