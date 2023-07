Familia de un joven acusado de homicidio apuntó contra la madre de la víctima

Empezó el juicio contra Gustavo Nahuel Espinoza (23) por el homicidio de Facundo Javier Solorza (19) ocurrido el 6 de enero de 2022 cuando en horas de la noche, en el canal ubicado en calle Deán Funes al 1300 de la ciudad de Salta, el acusado habría terminado con la vida de Solorza utilizando un arma blanca, seguido del apoderamiento de sus pertenencias.

Del informe de la autopsia surge que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico por heridas múltiples de arma blanca con compromiso cervical, torácico y abdominal.

Ahora bien, por Aries la hermana del acusado, Paola Espinoza manifestó que desde hace unas semanas viene denunciando persecución, temiendo que puedan "agregar cosas al legajo".

Contó que cuando Abel Cornejo fue procurador del Ministerio Público Fiscal buscó sin resultados ser recibida por él, señalando que cuando la familia de Facundo lo solicitó sí logró una reunión.

"Siempre me llamó la atención todo eso, nunca pensé que iba a influir tanto ser comisario de la Policía de Salta, encima ayer la madre del chico declaró que pertenece a la fuerza y está en una área en dónde ella toma al personal, o sea que dependen totalmente de ella para que entren a la Policía", expuso.

Agregando que al profundizar "van cerrando más las cosas" porque aseveró que "en toda la investigación a mi hermano lo quisieron ensuciar y hasta a los abogados de la defensa le escondían las pericias del ADN".

"Pienso que estoy viviendo una película con todo esto, las pericias de ADN se la dieron después de tres semanas y es negativo, pericias de celulares negativas. Mi hermano nunca tuvo contacto con el chico", subrayó al tiempo que indicó que el deceso fue hecho con ensañamiento.

A pesar de ello, Paola se mostró confiada al ser escuchada por los medios de comunicación y en la primera audiencia del juicio, de ayer lunes, sostuvo que el fiscal se está dando cuenta de que "está viendo mucha carne podrida".

En este marco, la hermana del acusado recordó que cuando lo detienen estaba junto a su padre y le retienen su vehículo el cual fue trasladado hacia el CIF.

“Me llamó la atención que no tenía las fajas de seguridad, me acerqué y lo filmé”, contó, añadiendo que en esa circunstancia fue abordada por un oficial de apellido Paz quien le habría dicho que el auto lo llevarían al canchón, pero Paola aseveró que eso no pasó denunciando que fue abierto sin una notificación previa y hasta ahora está detenido en el estacionamiento del Cuerpo de Investigadores Fiscales.

“Hablé como 45 minutos y me dijo que si tenía plata seguro mi hermano salía en un par de meses y si no se va a comer una condena”, señaló con disgusto.

Sobre el balance del proceso Paola Espinoza cuestionó al sistema judicial describiendo un “desgaste físico, mental y económico”. Y nuevamente apuntó contra la investigación con la intervención de la Policía, particularmente la División de Brigada de Investigaciones.