En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, el representante de Los Andes – Leopoldo Salva – expuso la situación vive su Departamento a pesar de que la mayoría de los proyectos mineros en ejecución se encuentran en este territorio.

Para el legislador, se debería generar un consenso mayor para mejorar la ley al respecto e incluir en ella mayor participación de los salteños en general y de los pobladores del lugar en particular.

“Nuestros propios vecinos nos plantean que no tienen trabajo; de nada sirve la actividad minera si no es participativa y más para la gente de la zona”, advirtió, y señaló que se calcula que la actividad emplea a 6000 personas en el Departamento, por lo que no debería haber desocupados.

Por otro lado, reclamó la presencia de la Secretaría de Minería de la Provincia en la zona ya que – relató – pocos días atrás visitó uno de los proyectos y no observó control alguno, ello, a pesar de la cantidad de camiones y colectivos con personas que circulaban.

“Pueden pasar cientos de camiones y no sabemos qué llevan ni qué traen”, disparó el Senador, y continuó: “En el Departamento donde están todos los proyectos mineros tiene que estar presente la Secretaría. El mismo poblador siente que es tierra de nadie. Está Gendarmería, pero no controlan la carga que llevan, deberíamos tener una policía minera”.

Concluyendo, Salva abogó por el desarrollo de las actividades relacionadas, como corralones y despensas, que, según explicó, poco y nada han crecido por más que los proyectos mineros sigan instalándose en la zona.

“En nuestra zona todo pasa; en San Antonio de los cobres todo pasa. El desarrollo no es que los camiones pasen nomas, tiene que crecer todo”, sentenció.