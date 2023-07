Un mes sin Cecilia Strzyzowski: se realizó una nueva marcha en el puente que une Chaco con Corrientes

El puente General Manuel Belgrano es un viaducto sobre la Ruta Nacional 16, en el tramo argentino del río Paraná, que une las ciudades de Resistencia, en Chaco, y Corrientes. Este domingo, a un mes de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (28), el lugar se convirtió en la sede de la sexta marcha para pedir “Justicia”.

Bajo la consigna “Lazos por Cecilia”, una multitud se concentró desde las 14 en la entrada del barrio San Pedro Pescador de la capital chaqueña para acompañar en su reclamo a la madre de la joven de 28 años, Gloria Romero. Al igual que en las movilizaciones anteriores, se solicitó llevar cintas, globos o pañuelos de color rosa (el color preferido de Cecilia) y colocarlos en las barandas del puente “en símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de verdad y la justicia”.

“Sé que en esta marcha, por temas de logística, es bastante complicado llegar al puente, pero es importante que vayan. Traten de ir los que puedan, júntense vecinos que tengan auto, camioneta, por favor colaboren y lleven a la gente. Esto es así, una lucha de una mamá con un escarbadientes contra titanes que tienen misiles y billetera”, dijo Gloria horas antes de arribar al lugar.

Ya una vez en el puente agregó: “No quiero que se corte el puente porque puede haber una ambulancia que está queriendo pasar y se va a entorpecer el tránsito, porque puede producir un accidente, porque es el horario que circula mucha gente. Yo no voy a ser piquetera. Vamos a ser prolijos y ordenados”.

Justamente, para evitar disturbios, agentes de Gendarmería y de la Policía Caminera organizaron la circulación y el ingreso de vehículos al barrio San Pedro Pescador. En sintonía, los manifestantes se ubicaron al costado del puente y extendieron una bandera argentina con el rostro y el nombre de Cecilia. Como muestra de apoyo, y a medida que cruzaban el puente, autos y camiones hicieron sonar sus bocinas.

La mamá de Cecilia llegó acompañada de la tía abuela de la joven, Mercedes Valois Flores (82) y de sus abogados Juan Arregín y Sergio Briend. En diálogo con los medios, Briend informó acerca de las novedades del caso:

“El jueves 29 de junio se dictó la prisión preventiva para los siete imputados. Vamos a esperar que queden firmes. Ya tenemos conocimiento de que uno de los abogados se habría opuesto. Creemos que va a ser rechazado. Además, faltan incorporar los resultados del análisis de los restos óseos triturados, que todavía estamos esperando. Eso podría agravar aún más la situación de los imputados. Lo que todos queremos es llegar a un juicio. Hay un clima de conmoción social que necesita que ese debate se haga lo antes posible. Es importante que Cecilia descanse en paz”, dijo el letrado.

Pasadas las 16, la madre de Cecilia cruzó el puente corriendo. Lo hizo vistiendo una remera de la Selección Nacional estampada con el rostro de su hija y una leyenda que pide “Justicia”. La arengó una multitud al grito de: “¡Fuerza, Gloria. Fuerza!”. Sobre el barandal del viaducto, los manifestantes ataron telas y banderas de color rosa con algunas inscripciones: “Cecilia, Chaco no te olvida ni perdona a tus asesinos”, decía una. Otra se preguntaba: “¿Cecilia dónde te mataron?”. Es que, a un mes de la desaparición y presunto femicidio de la joven, sus restos aun no fueron encontrados.

Tras cruzar el puente Gloria habló en un escenario y apuntó contra la diputada Claudia Panzardi que, días atrás, hizo unas declaraciones polémicas acerca de Cecilia. “Eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia”, dijo la funcionaria. “Esta mujer dijo que mi hija eligió mal. Ella tiene fotos con Emerenciano. Yo me pregunto entonces: ella, ¿cómo elige a sus amigos?”, sostuvo Gloria mientras los allí presentes coreaban: “Panzardi que renuncie, Panzardi que renuncie”.

Sobre el Gobernador Jorge Capitanich, la madre de Cecilia aseguró: “Yo no tengo nada que ver con el tema de la política, peor tengo todo que ver con Capitanich. No me importa que digan que estoy haciendo política, que digan lo que se les cante. Vos sos un mafioso y acá en el Chaco no queremos mafiosos. Y vos Panzardi no nos representás a las mujeres porque le echás la culpa a las víctimas”, dijo Gloria, que luego opinó sobre César Sena.

“Encima se hace la víctima. Tiene una cárcel VIP que parece un hotel. ¿Así lo castigan? Descuartizó a mi hija. Dentro de un mes, el 3 de agosto, Cecilia cumpliría 29 años. Ni siquiera tengo un pedacito de ella, mucho menos un cuerpo”, sostuvo, visiblemente emocionada. Mientras la mujer hablaba, los manifestantes la apoyaron pidiendo “Justicia” a los gritos.

Como sucedió en las marchas anteriores, tras las palabras de Gloria se sumaron las de otros familiares de víctimas cuyos casos aun no están resueltos. Además, se realizó una manifestación artística con danza y canto, a cargo del músico Fernando Bergagno.

Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez el 2 de junio pasado cuando una cámara de seguridad la registró entrando a la casa de los Sena: ella pensaba que se iba de viaje a Ushuaia. Para los fiscales que están al mando del expediente, ese viaje fue un engaño y fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01 de ese mismo día, en la propiedad de sus suegros, en una franja de 45 minutos.

Por el caso, el jueves pasado, el Equipo Fiscal Especial (EFE) dictó las prisiones preventivas para el matrimonio Sena y su hijo César, pareja de Cecilia, tras ser imputados por el homicidio y para Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, bajo el cargo de encubrimiento agravado por la participación de cada uno en el femicidio.