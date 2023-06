Vialidad provincial se hará cargo de acondicionar Ruta Nacional 51

Uno de los reclamos que impulsó a realizar el corte en ruta 51 fue el estado del camino, el viernes último el ministro de Infraestructura adelantó que se reunieron con distintos sectores logrando acuerdos para destrabar el conflicto.

En este sentido, el Gobernador Gustavo Sáenz anunció que recibieron la autorización de Nación para que, desde Vialidad provincial se acondicione ruta 51.

“Logramos que nos autoricen desde Nación, a que vialidad provincial, se haga cargo de tramo que son 27, 30 kilómetros, que realmente está destrozado, destruido, ósea tienen razón en reclamar que se ponga en condiciones, pero muchas veces la gente no sabe quién tiene la culpa y culpa al que gobierna”, manifestó.

El Gobernador detalló que se pondrá en condiciones la ruta, “hasta tanto podamos acordar con Vialidad Nacional qué hacemos” dijo, adicionando un trabajo similar al de ruta 86.

“En estos momentos es fundamental recuperar la paz social, por sobre todas las cosas, mostrar lo que somos, un gobierno de diálogo, le dije a los ministros: menos cemento y más corazón. Hemos hecho obra y tenemos obra por todos lados, pero hoy día tenemos que priorizar la parte social. Y vuelvo a decir, no solo de la administración pública, hay mucha gente que la está pasando mal y tenemos que estar presentes como gobierno”, expresó.

Respecto a la “ley de convivencia social”, Sáenz ratificó la importancia de garantizar la libre circulación como el derecho a la protesta señalando la diferencia con los cortes de ruta ern Capital Federal donde hay otras alternativas de transporte.

“Quiero que quede absolutamente claro, no es que nosotros podemos garantizar el despeje de ruta si no hay un fiscal interviniendo, si no hay un juez interviniendo, porque en definitiva el poder ese lo tiene el poder judicial. Así que nosotros lo que estamos buscando es trabajar de manera organizada para garantizar esos dos derechos constitucionales, el de reclamar, por eso he vetado todo eso que había que avisarle a la policía. Las manifestaciones que se han hecho, los cortes de ruta que se han hecho durante esta gestión siempre hemos respetado el derecho a manifestarse, a quejarse, no vamos a avasallar esos derechos”, expresó.

En esa misma línea, Sáenz aseguró que “el proyecto no era del ejecutivo” y la libre elección de los legisladores.

“Es bueno decirlo, no era un proyecto del Ejecutivo, y, de hecho, los legisladores votaron cada uno como quiso. Me parece bien que actúe la justicia cuando tiene que actuar, que actúe el poder legislativo cuando tiene que y que actúe el ejecutivo, eso tiene que ver con la división de poderes, yo soy un defensor férreo de la división de poderes, porque esa es la democracia, esa es la República”, dijo.