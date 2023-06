Sáenz propone una cláusula gatillo para evitar futuros conflictos con docentes

Con el regreso de los docentes a las aulas tras varias semanas de paro, el Gobernador Gustavo Sáenz manifestó que no perderá el contacto con la gente y ratificó el camino del diálogo.

“No voy a perder el contacto con la gente, así me diga lo que me tenga que decir, porque esa es la democracia, decir lo que uno siente, en el momento que lo siente, pero también, arrepentirse muchas veces de cosas que se dicen, que no son ciertas”, dijo.

Teniendo en cuenta que la próxima mesa de paritarias está pactada para el mes de agosto, Sáenz se mostró optimista. “Espero que podamos definir en estas mesas, tanto con los gremios, como los sectores de autoconvocados, como con los distintos sectores docentes, con algo que los beneficia a ellos y que no perjudique a los chicos, no podemos seguir de paro. Tenemos el tiempo suficiente, están las vacaciones de julio en el medio, todo para resolver este problema”, expresó.

En este sentido, el Gobernador adelantó que planteó la posibilidad de aplicar la cláusula gatilla como alternativa para evitar conflictos futuros.

“Estoy planteando una alternativa que me parece que es buena, primero tenemos que analizarla nosotros, pero como le digo al Ministro de Economía, si nosotros lo que buscamos es que el salario supere siempre la inflación, entonces la cláusula gatillo creo que es lo que corresponde, lo más serio y lo que puede evitar que haya paritarias cada dos por tres hasta fin de año”, expresó.

Finalmente, Saénz consideró que, con los acuerdos logrados, “vamos a garantizar que los chicos tengan clases y que los docentes estén donde tienen que estar, que es en las aulas”, al tiempo que exhortó a no generar violencia.

“Yo siempre me mantuve fuera de la grieta a nivel nacional, porque entiendo de que nos hace bien a los argentinos, se construye desde el amor, no desde el odio, desde el resentimiento, y, lamentablemente, estamos en una Argentina partida y yo no voy a ser parte de eso. Voy a tratar de unir a todos los sectores desde el lugar donde estoy, asumir las culpas que tengo como ser humano que soy pero tratar de tomar las decisiones más justas”, manifestó.