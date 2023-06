Salim: “Nos preocupa que la incorporación del Peronismo desplace al Radicalismo”

Semana de definiciones en la política nacional, a menos tres meses para las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), es una semana clave para el armado de listas. Juntos por el Cambio se reunió para, entre otras cosas, definir el ingreso del peronista Juan Schiaretti a su espacio. La iniciativa fue impulsada por los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y desató una nueva interna.

En Hablemos de Política, el concejal y miembro radical en el frente opositor, Alberto Salim, consideró que las decisiones son “superestructurales” señalando la falta de debate.

“Acá se está manejando muy superestructuralmente todas las decisiones, no hay una decisión que sea debatida, discutida, en el seno de los comité o en el seno del PRO, y dejando a toda la diligencia política en una situación de incertidumbre”, expresó.

Respecto a la posible incorporación de Schiaretti a la alianza, Salim remarcó que en Córdoba “cayó muy mal” y es rechazada por la militancia radical de la provincia.

“Hoy el radicalismo y Junto por el Cambio de Córdoba, ha crecido bastante y está en condiciones concretas de recuperar espacios de poder en Córdoba. Vemos cada vez esa situación, alejándose de la de la dirigencias partidarias, me parece que se cometen errores muy graves, porque quedan heridas muy grandes en todos lados”, manifestó.

Salim consideró que con el Peronismo “se pueden hacer buenas alianzas” pero que preocupa el grado de participación.

“Cuando nosotros vemos que la incorporación del Peronismo desplaza al Radicalismo, porque se convierte en un frente netamente peronista, con una participación del radicalismo como socio minoritario, entonces eso sí nos preocupa”, dijo.

Situándose en Salta, Salim dijo que “hay un cierre de diálogo” ya que no se conoce quienes van a ser los candidatos y que, al plantearse la idea de presentar listas únicas en cada partido para las PASO, el recurso económico limita posibilidades.

“Los recursos económicos lo manejan de manera centralizada una “lista oficial”. Y por supuesto que es muy complicado confrontar a todo un aparato. De todas maneras, yo creo que acá en Salta, por ejemplo, en las PASO se va a dirimir quienes van a ser los que van a representar o quiénes van a ser los candidatos a Diputados Nacional de Salta”, indicó.

"Se está desechando la militancia"

Por otro lado, Alberto Salim, analizó que en general “hay una equivocación” porque se está alejando a la militancia y hay malestar entre los partidarios.

“Hoy se está desechando la militancia, prefieren que las cosas se discutan en mesas cada vez más chicas. En muchas diligencias, no solo acá en Salta sino a nivel nacional, hay mucha decepción, hay muchos que están bajando los brazos porque se ven agotado por el ninguneo que hay y esta direccionalidad”, expresó.

El radical recordó que aún no se ganaron las elecciones y advirtió que “si no hacemos bien las cosas” puede haber fuga de votos.

Ahora pareciera que Junto por el Cambio ya hubiese ganado la elección y esto no es así. Hay que ganar las Elecciones y, por supuesto, que para eso hay que movilizar no solo a la militancia, sino al país. No sirve solamente que el Gobierno actual está con un desgaste profundo, con una situación prácticamente sin salida, el Gobierno que no se sabe en dónde se toman las decisiones. Entonces, toda esa situación favorecen, pero a la vez, si nosotros no hacemos bien las cosas por supuesto que las miradas pueden ir hacia otros lados”, manifestó.