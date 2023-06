Según Castillo, nacionalizar el litio “es una falta de respeto al pueblo salteño”

En “Día de Miércoles” el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A (REMSa), Alberto Castillo, se refirió al proyecto de ley que desde un sector del oficialismo nacional pretende avanzar con la nacionalización del litio. Castillo afirmó que el planteo deviene del modelo chileno, pero sostuvo que “lo copian pero ni siquiera lo han leído” explicando que en Chile el litio se declaró un recurso estratégico que actualmente es la autoriza la explotación a dos empresas.

Asimismo, Castillo agregó que hay que entender que en el país vecino el régimen federal es distinto al argentino ya que allí no hay provincias sino regiones, entre otras diferencias.

“Significa la apertura del mercado para que otros actores intervengan en el negocio del litio, acá lo quieren declarar recurso estratégico y no se habla de una empresa nacional como lo fue en su momento YPF porque Argentina no tiene recursos, no tiene tecnología y no tiene matriz para generar valor agregado que está necesitando un país industrializado”, precisó.

En este sentido, Castillo detalló que la insistencia de diputados nacionales como Juan Carlos Alderete y la salteña Verónica Lía Caliva apunta a que la declaración del litio como recurso estratégico “es ser ellos los que decidan qué empresas van a seguir explotando” aclarando que esto no significa un cambio de modelo porque seguirán explotando los privados, simplemente se trata del manejo.

El Presidente de REMSa consideró que cuando la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habla de “provincias y gobernantes colonizados” es una “falta de respeto al pueblo salteño” porque son más de 15.000 los que se han preparado y capacitado para trabajar en el sector minero y energético.

Finalmente, Castillo afirmó que no hay posibilidad de que avance el proyecto porque Salta ni las provincias mineras van a resignar sus competencias.

“Este es un tema que lo está diciendo un Gobierno que se va, son dichos de personas que no tienen posibilidad de ser gobierno”, manifestó y cerró diciendo que si tuviera alguna posibilidad “nunca diría eso porque necesita de inversiones privadas, generar confianza en los inversores y generar desarrollo”.