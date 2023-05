Remiseros y Taxistas apuntaron contra la AMT y pidieron volver a la órbita municipal

El primero en tomar la palabra fue Ernesto Alvarado, secretario general de SICOTASA, quien señaló que la AMT es la que posee las facultades sobre el transporte impropio por lo que “los concejales no van a poder modificar nada”, pidiendo a continuación que la órbita municipal pueda recuperar el manejo del sector.

Sobre ello, el concejal José Gauffin explicó que la delegación de facultades se realizó en dos partes, por un lado una ley y por otro un convenio que se renueva cada do años pero que sólo habla de la otorgación de licencias.

El titular la Federación de Taxis de Salta, Raúl Saldaño, coincidió en la iniciativa a la que consideró “complicado”. “Se avanzó bien o mal con la AMT. Si tienen la intención de dejar preparado para la nueva intendencia estoy, hay que empezar a trabajar para ampliar las oficinas y empezar a trabajar con la tecnología”.

A su tiempo Ángelo, de la Cámara de Propietarios de Taxis dijo que “cada vez que pedimos los controles en la calle nos dicen que no tienen personal, no tenemos respuesta, no se puede hacer nada”.

Por su parte, Patricia Lang, pidió la adjudicación de licencia para taxistas explicando que la AMT no tiene actualizando los documentos y denunció que “las licencias son entregadas a punteros políticos”.

“Trabajando descubrirnos que todo lo que la AMT hace como informe no está actualizando, entonces están esperando que la gente muera, la cuestión es no entregar la licencia. En la parte de Transporte se ha desaparecido totalmente los archivos de los compañeros y no tienen forma de demostrar que estuvieron trabajando como chofer de taxis. Tuvimos que manifestarnos, hacer presión para ser escuchado, en mi Asociación tenemos 17 personas en esta situación”, detalló.

A su tiempo, el titular de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, también se refirió al pedido en común sobre que la municipalidad recupere el control del transporte impropio y expresó que "hay que pensar en que el Municipio deberá tener un organismo o espacio para que se pueda cumplir, el lugar es transito pero tenemos que dotarlo de más medios".

Críticas por la falta de control

El titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Raúl Saldaño, reiteró la aplicación de playas de trasferencia para los remises del interior y pidió más control para que no transporten pasajeros por la Ciudad.

“El tránsito en la Ciudad el centro es un caos, imagínense si se suman los del interior. Habíamos pedido a la AMT tener playas de transferencia y es un pedido que podemos hacer a los Intendentes porque nosotros les creamos fuentes de trabajo. Hoy trabajan en la Ciudad también y se meten en el ejido municipal, que es competencia del transporte impropio de nuestra capital, los vemos que traslada pasajeros al aeropuerto, al Hospital Materno, a Ciudad Judicial, hasta en la Cárcel Federal de Cerrillos los vemos a los de Güemes, de El Bordo, de Campo Santo”, detalló.

Por su parte, Sergio Salina de la Federación Argentina de Remiseros reclamó que la AMT no “controla como corresponde” a las Agencias de remises.

“Los remises tenemos, a diferencia de taxis, el agravante que tenemos que pagar una diaria a las remiseras, alrededor de $80.000 por mes y se paga por un servicio que no se brinda, es algo que está regulado, hay una ley, pero hay que hacerla cumplir. Hay muchas Agencias que no tienen las exigencias edilicias que la normativa exige, la AMT no está controlando de la manera que corresponde, si lo hace a los vehículos, cada vez que vamos a hacer la actualización documental nos exigen que ande el aire acondicionado y me parece perfecto, pero a las Agencias no les exigen”, manifestó.

Éste reclamo se le sumó al de uno realizando por un taxista quien expuso hay remiseras que “están colgadas de la luz”.