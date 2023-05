Taxistas denunciaron que de 41 paradas, la Municipalidad solo señalizó 16

Durante el plenario que realizó el Concejo Deliberante para tratar el servicio de taxis y remises en la Ciudad de Salta, el titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Raúl Saldaño, señaló que existe la Ordenanza 15.380, sancionada en 2017, que autoriza 41 paradas pero que sólo se señalizó 16.

“Eran 41 paradas y solo se llegaron a pintar y señalizar 16, creo además que deben estar bien señalizadas, nos pintaban únicamente solo lo que era horizontal y lo vertical nos ponían un solo poste en la punta y el de atrás se olvidaban”, manifestó.

A su tiempo, el titular de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra reconoció que es “materia pendiente”.

“Es cierto que hay una Ordenanza donde nosotros no hemos pintado todos los lugares que están autorizados, estamos en esa parte retrasados. Si no aparecemos en la semana que viene me ve porque no hay problema para conversar y que me recuerde que avancemos”, dijo el funcionario Municipal.

Saldaño también reiteró un pedido ya realizado para ampliar las paradas ante la situación económica, necesidad que ya se había manifestado en pandemia.