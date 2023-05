“José García no puede dejar su lado artístico dentro del recinto”

La Concejal Emilia Orozco pasó por Agenda Abierta, donde se refirió al enojo de su par José García tras difundirse el sueldo millonario de los ediles.

“No estaba previsto, fue en un acto de espontaneidad. Ya tuve otras intervenciones polémicas pero no tomaron esta dimensión: no fue una propuesta innovadora, es algo que reclaman los vecinos hace tiempo” expresó.

La edil argumentó que las críticas hacia los políticos se enfocan en los privilegios, desde los sueldos hasta con las inasistencias. Aseguró que la lógica expresada por el Gobernador Sáenz hacia los autoconvocados de “día no trabajado, día no pagado” no se aplica en ellos.

“Antes de las elecciones presenté un proyecto para que se modifique el reglamento y comience una sanción netamente en el salario a quienes no vayan a las comisiones. También propuse renunciar a los aguinaldos y a todos los incrementos que recibamos los 21 concejales” indicó.

Por último, señaló a su par José García por las críticas a su discurso. Sostuvo que es una pena su enojo y que la faceta artística del artista, no puede dejarla de lado dentro del Concejo Deliberante.

“No hice nada fuera de lugar, la Emilia que se vio en las imágenes no fue actuada a diferencia del Señor que no puede dejar su faceta artística de lado. Él es preso de sus propias palabras, su gestualidad y la soberbia con la que se manejó. Lamento que tenga que pasar por esos ataques pero es la reacción de una sociedad harta del despotismo de unos pocos” cerró.