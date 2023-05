Pruebas Aprender: Salta mejoró en Lengua y Matemáticas

La secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, Analía Guardo, sostuvo en Aries que el área de Lengua subió 22 puntos porcentuales, mientras que Matemática incrementó tres puntos en comparación a los resultados obtenidos durante el 2021 en las pruebas Aprender.

Agregó que el normal regreso a las aulas no tuvo a todos los alumnos presentes. “Todos hicimos un gran esfuerzo para que nuestros estudiantes puedan recuperar los aprendizajes que no se realizaron por la pandemia. Cuando volvimos a la presencialidad fue con distancia, no todos los chicos estaban en las escuelas” indicó la profesora.

Enfatizó que cada una de las instituciones necesitó repensar y reorganizar tanto tiempos y espacios para el dictado de las clases.

“Los resultados de la prueba nacional significan continuar profundizando la actualización de los contenidos a enseñar” confirió.

Por otro lado, la secretaria hizo referencia al uso de la tecnología aplicada en las formas de enseñar a los estudiantes. Puntualizó que se está trabajando en la formación de los docentes en softwares que salen de manera “muy rápida” como también en la utilización adecuada de los diferentes recursos tecnológicos para estar al nivel de las exigencias que demanda la sociedad.

“No solo necesitamos el piso tecnológico de los aparatos sino también a docentes formados para incorporar de manera significativa esos recursos que contribuyan a forjar un pensamiento complejo. Es un desafío grande por delante, nos falta mucho pero estamos haciendo cosas para estar a la altura de lo que demanda la sociedad” concluyó.